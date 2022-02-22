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Вебинар «Важные нововведения для малого и среднего бизнеса в 2022 году» – в «Университете бизнеса Уралсиб»

  • 22/02/2022, 11:35
Университет бизнеса Уралсиб приглашает принять участие в онлайн-вебинаре на тему «Важные нововведения для малого и среднего бизнеса в 2022 году», который пройдет 24 февраля 2022 года в 17:00 мск.

Новости бизнесаУчастие бесплатное, необходимо зарегистрироваться на веб-странице регистрации, или ее  мобильной версии. Количество мест ограничено.

Преподаватель – Мария Коровкевич, основатель ООО «1 Консалтинговая Компания».

На встрече обсудим следующие основные вопросы:

  • Изменение размера МРОТ
  • Освобождение от уплаты НДС
  • НДФЛ – новый порядок вычетов
  • НДФЛ – вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные мероприятия
  • Отмена плановых проверок МБ
  • ИП – взносы, новые тарифы
  • Введение нового налогового режима – АСН
  • Все больничные в электронном виде.

Вебинар представляет собой прямой эфир длительностью 1 час с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будет направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка Уралсиб позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей – как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены. Уже сейчас Вы можете посмотреть записи других вебинаров  в разделе Университета бизнеса на сайте Банка Уралсиб.

Возраст: 18+

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Университет бизнес Уралсиба малый и средний бизнес бизнес банки


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