В 2022 году рост поставок «Сибантрацита» в Китай превысит 30%

Китай является крупнейшим рынком сбыта «Сибантрацита». За четыре года (2018-2021 гг.) поставки в эту страну выросли на 44%. При этом доля Китая в общем объеме реализации продукции выросла с 25% в 2018 году до 38% в 2021 году. В 2021 году объем экспорта в Китай составил 8,4 млн т, что на 18% больше, чем в 2020 году.

Спрос на продукцию «Сибантрацита» в Китае стабильно растет, главным образом со стороны металлургических компаний, которые начали восстанавливать объемы производства после падения мировых экономик из-за пандемии. Для удовлетворения растущего в мире спроса на свою продукцию «Сибантрацит» с прошлого года начал экспорт судами большой вместимости, в основном в адрес китайских потребителей.

В 2021 году Группа «Сибантрацит» увеличила добычу на 18% до 22,6 млн т.