Предпосылки для роста цен на стройматериалы в 2022 году сохраняются

Предпосылки роста

— 2021-й для строительной отрасли выдался нетипичным. В начале 2021 года темпы строительства были ниже, чем в начале 2020 года, но резко выросли со второго квартала и не снижались в осенние месяцы. Данная ситуация не была спрогнозирована строительным сообществом и привела к росту цен из-за локального неудовлетворенного спроса.

Минпромторг России летом 2021-го обратился в ФАС с просьбой проверить обоснованность роста цен на стройматериалы. Пока были выявлены необоснованные факты роста только по листовому стеклу — 71%. При этом за год серьезно подорожали гидроизоляционные материалы — 56%. С другой стороны, за 11 месяцев 2021 года, по данным Росстата, цемент у производителей подорожал на 5%, щебень — на 2,5%, бетон товарный — на 3%. Такие же данные дает Главгосэкспертиза. Общий рост цен на стройматериалы в 2021 году составил 23,75%, что оказалось ниже роста цены производства — 24,5%. В отрасли добычи полезных ископаемых цены выросли на 46%.

Одним из источников роста цены на стройматериалы у конечного потребителя также стал рост стоимости доставки продукции и дефицит транспорта. В стройматериалах доля логистики составляет довольно большой процент: в металлургической продукции — 5-6%, в стекле — 10-20%, теплоизоляции — 20-30%, цементе — 30-40%, нерудных материалах — 50-90%, щебне — 65%-70%.

С начала 2021 года цена подачи подвижного состава — аренды полувагонов — выросла на спотовом рынке в 4 раза. Отсутствие долгосрочных контрактов на поставку стройматериалов со стороны застройщиков привело к тому, что производители не могли заключить долгосрочные контракты с поставщиками вагонов. В момент резкого роста спроса они были вынуждены арендовать вагоны по высокой цене, и это серьезно повлияло на конечную стоимость продукции. Напомним, ж/д транспортом у нас осуществляется доставка не только стройматериалов, но и сырья для их изготовления.

В 2022-м ситуация оказалась еще более опасной. В конце прошлого года производители нерудных материалов обращались к собственникам составов, чтобы законтрактоваться на долгосрочной основе, но смогли заключить сервисные контракты только на первый квартал 2022 года. Собственники подвижного состава в ожидании дальнейшего роста цен на аренду пока не спешат заключать долгосрочные контракты.

Кроме того, из-за проблем с перевозкой железнодорожным транспортом на 10-15% увеличилась отгрузка стройматериалов автотранспортом. Для компаний, у которых не было своего автопарка, это привело к серьезному росту конечной цены. На это повлиял дефицит водителей и рост стоимости персонала. Кроме того, из-за ограничений по нагрузке на ось некоторые предприятия были вынуждены вести продукцию с серьезным недозагрузом, чтобы соблюдать нормативы для дорог местного значения (6 тонн).

В планах Минпромторга РФ на 2022 год: совместно с Минстроем РФ проработать вопрос загрузки поездов для нужд строительной отрасли, а также вопрос с увеличением нагрузки на ось. Эти темы поднимались на минувшей неделе на совещании под руководством зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

Весьма вероятен в 2022 году рост цен на щебень

В 2021 году он подорожал 2,5-5%. Однако в 2022 году цена на щебень может измениться очень существенно. Основной фактор — резкий пересмотр налоговиками размера НДПИ. Через суд ФНС доначисляет компаниям НДПИ регрессом за 3 предыдущих года, плюс сам налог вырос в 5 раз. Дело в том, что сейчас налоговые органы считают себестоимость добычных работ не по стоимости добываемого камня, а по стоимости щебня как конечной продукции.

Кроме того, в России выросла стоимость расходных материалов для буровзрывных работ из-за подорожания селитры, а также мелящих тел и броней для систем помола. В результате себестоимость щебня на сегодняшний день выросла на 40%, и это, естественно, может привести к росту его цены на рынке.

Мы призываем все строительные компании и регионы активизировать заключение долгосрочных контрактов с компаниями по добыче нерудных материалов, чтобы попытаться зафиксировать цены.

Песок. Регулируется лицензиями

В прошлом году в среднем по стране рост цен на песок составил 13-15%. В 5 субъектах федерации, в том числе в Иркутской области, был зафиксирован кратный рост, но это связано с коррекцией цены в этих регионах до среднероссийского уровня — 550- 580 за кубометр, тогда как начальная цена была 160-250 рублей за кубометр.

Кстати, песок относится к общераспространенным полезным ископаемым. Регионы, выдающие лицензии на его добычу, имеют хороший инструментарий для регулирования цен на песок, устранения дефицита на материал. Если регионы не будут справляться с регуляторной функцией, то мы предложили рассмотреть вопрос о передаче лицензирования, в том числе общераспространенных полезных ископаемых, на федеральный уровень

Цемент. Обещали больше

Одна из самых серьезных проблем, которая у нас возникла в отрасли в прошлом году, была связана с цементом. Дело в том, что за 5 лет производители цемента указывали мощности отрасли 95-105 млн тонн в год. При этом учитывались все мощности, как работающие, так и законсервированные, для возврата в производство которых требовались значительные финансовые вложения и время — от 7 до 18 месяцев.

Мы провели анализ и выяснили, что в 2021 году действующие мощности на рынке составляли около 65 млн тонн. Резкий несбалансированный рост потребления цемента в осенний сезон, когда производители отрасли обычно останавливались на ремонты, снижали объемы производства, привел к сохранению темпов выпуска продукции на уровне лета вплоть до декабря. Это привело к аварийным остановкам ряда предприятий и возникновению локального дефицита, прежде всего в ЦФО. В режиме ручного управления мы устранили дисбаланс за счет перераспределения цементного потока из профицитных регионов.

По итогам 2021 года цементные предприятия обязались увеличить мощности на 2022 год на 3-5 млн тонн. Из них на 3-4 млн тонн — «Евроцемент». Это будет связно с некоторыми финансовыми затратами компаний, но мы рассчитываем, что они смогут их выполнить. Также рассчитываем, что при росте объемов потребления цемента на 5-7% цементные заводы должны покрыть потребности отрасли без локальных дефицитов.

Теплоизоляционные материалы. Рыночные факторы

В прошлом году на рынке наблюдался резкий рост цен на теплоизоляционные материалы. Драйвером этого роста стала полимерная изоляция. Она подорожала из-за роста стоимости полимерного сырья в 2-2,5 раза за год. Повышение цен на полимерную теплоизоляцию сдвинуло потребительский спрос в отношении минеральной теплоизоляции, и это привело к локальному дисбалансу на рынках.

Помимо неудовлетворенного спроса, на рост цены повлияли и объективные факторы. Большинство производителей минеральной ваты используют для ее производства кокс, а он подорожал на 60%, плюс выросла стоимость базальтового щебня, доставки, на 50% подорожали полимервяжущие, на 60% — упаковочные материалы. Все это привело к росту цен на каменную вату в среднем на 55%.

Еще одна нетипичная для отрасли ситуация, когда производители минеральной ваты отказались от использования технического кислорода, чтобы производители медицинского кислорода смогли заполнить потребности медицинской промышленности. Это увеличило себестоимость производства в связи с ростом расходов газа и кокса.

Напомним, на минувшей неделе на встрече руководителя ФАС России Максима Шаскольского и премьер-министра Михаила Мишустина также рассматривалась ситуация с ростом цен на стройматериалы. В частности, глава ФАС констатировал, что производители стройматериалов в погоне за экспортом часто не соблюдают приоритетность поставок на внутренний рынок. Кроме того, антимонопольщики выяснили, что в ряде случаев внутренний рынок носит необоснованно премиальный характер, то есть цены на внутреннем рынке выше, чем на внешнем.

Материал подготовлен на основе выступления заместителя директора департамента металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Романа Куприна на форуме «Сибирь 2030. Строим будущее»