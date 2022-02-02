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В ледовом городке на набережной из-за новых требований скорректировали горки

  • 02/02/2022, 13:59
новости Новосибирска
А во дворах Новосибирска их просто сносят.

Для соблюдения требований ГОСТа в этом году пришлось внести коррективы в строительство горок в ледовом городке на Михайловской набережной. Ещё год подрядчик строил винтовую горку протяжённостью около сотни метров. В 2021 году такую конфигурацию горок запретили.

— Ледовый городок здесь мы строим уже девятнадцать лет подряд, — рассказал 4s-info.ru  Андрей Козлов, работающий у индивидуального предпринимателя Сергея Мошарова. — И никаких нареканий наши горки не вызывали. Но по ГОСТам ещё 2016 года все они, оказывается, должны быть прямолинейными. Те горки, которые сделаны по рельефу, тоже должны соответствовать правилам безопасности. ГОСТ, конечно, соблюдать надо, но, на мой взгляд, в нём многое не продумано. Вот, например, у нас была винтовая горка. Она же, по сути, безопаснее прямой. Ведь на ней и скорость была меньше, и бортики укреплённые, и выход с горки плавный.

Между тем, нынешней зимой во дворах Новосибирска активно сносят горки, построенные самими жителями без соблюдения ГОСТов и евразийского техрегламента. Например, три горки снесли в жилом комплексе «Тулинка». УК «ЖСК», обслуживающая ЖК, получила письмо от инспекции Государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники и определение о возбуждении делопроизводства об административном правонарушении требований ГОСТ Р 56987-2016 при монтаже и эксплуатации зимних горок 24 января. Горки снесли, но УК оштрафовали на 150 тысяч рублей.

Напомним, в декабре прошлого года глава регионального подразделения «Союза отцов России» отцов Сергей Майоров обратился к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой решить вопрос с доступностью горок.

Фото из группы Ледовый городок на Михайловской набережной Вконтакте

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : общество город власть благоустройство


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