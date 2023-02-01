В 2023 году эксперты ожидают снижения ставок по вкладам

Рекорды-2022

Минувший год стал непростым для вкладчиков, ставки по депозитным счетам, а также условия размещения были непредсказуемы и постоянно менялись — признали банкиры–участники заочного круглого стола, проведенного редакцией Infopro54, где обсуждалась ситуация на рынке вкладов в 2022-м и прогнозы на 2023 год.

К ключевым особенностям 2022 года эксперты отнесли тот факт, что самыми выгодными оказались краткосрочные предложения, а также то, что процентные ставки по вкладам в прошлом году достигали рекордных значений. Управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин напомнил, что резкое повышение ключевой ставки в конце февраля позволило банкам установить для клиентов рекордные ставки по сберегательным продуктам, что вызвало высокую активность вкладчиков. Даже после завершения срока действия вкладов клиенты оставляли свои средства на счетах и депозитах. Кроме того, более выгодные условия по рублевым вкладам стали дополнительным стимулом к переводу в этот инструмент валютных депозитов. В декабре в банке вновь отмечали рост спроса на «длинные» депозиты (до 3 лет), по которым предлагались максимальные ставки.

— Когда Центральный Банк резко увеличил ключевую ставку до 20% годовых, банки моментально на это отреагировали и начали повышать ставки по депозитным и накопительным счетам — они достигали 25% годовых. Это был самый благоприятный период для размещения средств, но такой доход банки давали только на 3 месяца, — напоминает управляющий филиалом ПАО «Банк Уралсиб» в Новосибирске Наталья Голубева. — Клиенты, учитывая данную динамику изменений по процентам в течении года, стали очень аккуратно и избирательно размещать вклады на срок от 3 месяцев до 1 года. Осенью 2022 года закончился срок тех высокодоходных вкладов, которые банки предлагали открыть весной. Лучшие ставки давались при сроке в 3 месяца, чуть позже — на 6 месяцев. В итоге осенью образовался большой свободный капитал, который люди начали массово вкладывать, они стали искать банки, чтобы получить более-менее интересный процент.

В конце года снижение и фиксация ключевой ставки на уровне 7,5% принесли стабильность на рынок банковских услуг.

— Прошедший год был нестабильным на финансовом рынке, как следствие — резкие скачки ставок по вкладам. В начале 2022 года, на фоне ситуации в стране, клиенты начали забирать накопления. Урегулировать вопрос получилось только повышением ставок вслед за резким увеличением ключевой ставки ЦБ РФ — тогда люди понесли сбережения обратно в банки, чтобы заработать существенные проценты. Вклады открывали даже те клиенты, которые до этого не рассматривали их как инструмент накопления, — комментирует начальник управления розничного бизнеса банка «Левобережный» Антон Белянский.

Несмотря на всю неоднозначность ситуации, в 2022 году объем вкладов населения в «Левобережном» вырос на 10% (остатки на 01 января 2023-го по отношению к остаткам на 01 января 2022-го).

Виктория Панькова, заместитель руководителя «Абсолют Банка» в Новосибирске также считает, что доверие к депозитам как инструменту сбережения денег у населения сохранилось. Об этом говорит и тот факт, что средняя сумма депозита за последние полгода выросла на 20%.

— Осенью и в декабре 2022 года мы увидели очередное увеличение интереса к вкладам. В это время также наблюдался прирост ставок по депозитам относительно летнего уровня. Но он был не таким значительным, как весной. Мы видим, что многие клиенты сейчас стремятся зафиксировать доходность, так как эксперты прогнозируют в 2023 году тренд на снижение ставок. Поэтому те, кто успеют открыть вклад на действующих условиях, получат доход значительно выше. Он позволит не только компенсировать рост цен, но и получить реальную прибыль, — поясняет Панькова.

По ее словам, по итогам 2022 года в банке оказались наиболее популярны классические депозиты без возможности пополнения, потому что по ним гарантирована максимальная доходность. На втором месте были пополняемые вклады с капитализацией процентов.

— Мы видим, что чаще всего наши клиенты пополняют такие вклады 1-2 раза в месяц — когда получают зарплату и аванс. Ставки по таким вкладам обычно ниже, чем по непополняемым. Но за счет капитализации доходность в итоге получается приличная. Важно, что с такого вклада можно снимать часть денег, если возникла необходимость, и проценты при этом не сгорят, — комментирует банкир. — Еще один востребованный продукт — накопительный счет. Проценты по нему начисляются ежедневно, и они достаточно высокие. Выплачивают их в конце месяца. При этом счет можно пополнять без ограничений и снимать с него деньги тоже без ограничений. Накопительные счета часто используют клиенты, которые покупают или продают недвижимость. Покупатели хранят на накопительном счете первоначальный взнос, продавцы кладут на него полученную сумму, если не определились с тем, как распорядиться ею в дальнейшем.

К трендам рынка вкладов 2022 года Виктория Панькова также отнесла рост количества клиентов, которые открывают сразу по 2 вклада с различными сроками действия — за последние 3 месяца их число увеличилось в полтора раза. Так они фиксируют доходность на долгий срок и имеют более короткий вклад от 3 до 6 месяцев — «про запас, на всякий случай».

Продолжается тренд на цифровизацию услуги. В «Абсолют Банке» по итогам 2022 года каждый третий депозит оформляется онлайн — в интернет-банке или мобильном приложении. По ряду вкладов действует надбавка за онлайн-открытие к действующей ставке.

Валютные разочарования и надежды

Еще одним трендом 2022 года стало снижение интереса населения к валютным вкладам. Антон Белянский напоминает, что на данный момент есть довольно много валютных ограничений, введенных Центробанком после начала СВО. Например, ограничение на снятие иностранной валюты со вкладов. Суммы, размещенные на вкладе в инвалюте до 9 марта 2022 года, можно снять в размере 10 тысяч долларов США. Свыше этой суммы, а также все средства, поступившие во вклад после 9 марта 2022 года, возможно получить только в рублях.

— В настоящее время банк «Левобережный» не привлекает данные вклады, и надо при этом заметить, что клиенты не проявляют интерес к их открытию, — комментирует он. — Клиентам банка мы советуем хранить деньги в той валюте, в которой они собираются их в дальнейшем тратить — в большинстве случаев это рубли.

Наталья Голубева считает, что перспективы во вкладах в валюте доллара и евро нет и, скорее всего, в ближайшее время не будет. Население, по ее словам, рассматривает альтернативные валюты или переводит накопления в рубли.

Начальник Управления организации продаж розничного блока «Банка Акцепт» Александр Фролов также отмечает, что вклады в традиционных валютах (доллары, евро) перестали приносить какой-либо доход, поэтому интерес к ним существенно снизился.

— За год в поведении клиентов произошла значительная переориентация на рублевую валюту. Покупать иностранную валюту сейчас имеет смысл, только если вы планируете отдых за рубежом. Для сохранения и приумножения денежных средств покупка иностранной валюты сегодня не подходит, — соглашается Виктория Панькова.

При этом, по наблюдению Фролова, набирают популярность вклады в альтернативных валютах, например в китайских юанях.

— Перспектива валютных вкладов, на мой взгляд, в настоящее время связана с азиатскими валютами: юанями, динарами, рупиями и т.д. В данный момент вся экономика перестраивается на торговые отношения с Азией, и финансовый рынок аналогичным образом следует за тенденциями, — подтверждает Наталья Голубева.

В «Левобережном» видят новые предложения по вкладам в китайских юанях. По мнению Белянского, это один из трендов 2022 года — уход в валюты дружественных России иностранных государств.

По оценке ВТБ, по итогам 2022 года доля валютных вкладов на российском рынке сократилась вдвое и составила менее 10%, статистика по ВТБ показала схожую динамику. В Новосибирской области банк по своему портфелю зафиксировал аналогичный тренд — доля валютных сбережений по итогам 11 месяцев составила 7%. При этом клиенты стали рассматривать для диверсификации активов новые инструменты и активно оформляли депозиты в юанях.

— Стоит учесть, что спрос на иностранную валюту обеспечивают в основном состоятельные клиенты, размещавшие в нее значительную часть сберегательного портфеля. В 2022 году клиенты этого сегмента переводили средства в рублевые инструменты, а также приобретали золотые слитки, — уточняет Сергей Никулин.

Чем привлечь клиента?

Все участники круглого стола дали прогноз, что в 2023 году продолжится тенденция снижения ставок по вкладам. Это отразится на интересе населения к размещению средств на депозитах.

— В 2023 году, скорее всего, можно ожидать тенденцию падения среднего чека размещения вкладов в банках, ввиду того что с 2023 года вводится НДФЛ на доход по вкладам. По информации АСВ, за 9 месяцев 2022 года 97% физических лиц имеют остаток на счетах до 1 млн. Средний размер вклада физического лица за тот же период составлял 274 тысячи (если мы говорим про mass-сегмент), — поясняет Наталья Голубева. — Мое видение востребованности вкладов в 2023 году: сумма до 1 млн рублей на срок 12 месяцев, валюта счета — рубли, выплата процентов — в конце срока. К тому же популярность могут приобрести накопительные счета с приемлемым для рынка процентом на остаток (5-6%).

Делая прогноз интереса клиентов на 2023 год, банкир предполагает, что, скорее всего, это будут классические рублевые вклады на срок 12-18 месяцев с выплатой процентов в конце срока и накопительные счета с ежедневной капитализацией процентов на остаток для текущих расходов.

При этом эксперты разошлись в оценке сроков наиболее востребованных вкладов в 2023 году.

По мнению Натальи Голубевой, в начале 2023 года темпы роста спроса на долгосрочные депозиты могут уменьшиться, фокус внимания клиентов снова вернется к продуктам со сроком 3-12 месяцев. В ВТБ также ожидают снижения темпов роста спроса на долгосрочные продукты в начале 2023 года, и в связи с этим фокус внимания вкладчиков, ориентированных на длительное размещение денежных средств, снова вернется к депозитам со сроком размещения около года.

— Поэтому, если крупная покупка запланирована на будущее, сейчас еще есть возможность выгодно разместить накопления. Одна из наиболее эффективных сберегательных стратегий сегодня — 80/20, когда пятая часть накоплений размещается на накопительный счет, средствами которого можно воспользоваться в любое время, а большая часть — на срочный депозит, обеспечивая гарантированную ожидаемую доходность, — рекомендует Сергей Никулин.

По мнению Антона Белянского, на фоне сохранения повышенного уровня неопределенности население пока не готово массово переходить на более долгосрочные вклады из-за возможной потери дохода при его досрочном закрытии. В связи с этим он предполагает, что интерес пока будет на вклады сроком до года. При этом банки, наоборот, мотивируют своих клиентов размещаться в более длинные вклады.

Александр Фролов также полагает, что многие клиенты в условиях неопределенности сегодня не готовы размещать денежные средства на срок более года, поэтому будут искать подходящие по срокам акционные предложения с наибольшей ставкой.

— Мы ожидаем умеренный рост вкладов в 2023 году. Все будет зависеть от ключевой ставки Центробанка. При увеличении ставки проценты по вкладам физических лиц также повысятся, что увеличит интерес клиентов к этому продукту. При снижении ключевой ставки проценты по вкладам тоже снизятся. Клиенты начнут искать альтернативные, более доходные инструменты, — прогнозирует банкир.

Виктория Панькова, напротив, уверена, что с учетом перспективы снижения ставок по вкладам в целом по рынку вслед за главным индикатором — ключевой ставкой Центробанка — наиболее выгодны вклады, который позволяют зафиксировать высокую доходность на максимальный срок.

— Именно поэтому мы видим тенденцию к увеличению среднего срока вклада. Если в прошлом году самый популярный срок вклада составлял 6-9 месяцев, то сейчас он увеличивается. Сибиряки все чаще открывают вклады на срок до 1,5-2 лет и более, — поясняет она. — Причина проста: если в целом по рынку весь год банки предлагали лучшие условия по краткосрочным вкладам 3-6 месяцев, то теперь ситуация прямо противоположная — лучшие условия можно найти по классическому вкладу на срок от 2 до 3 лет. В этом случае ставка составит до 9,20%.

Что касается валютных вкладов, то Наталья Голубева напомнила: Центробанк ожидает сохранения тенденции к общему сокращению валютных сбережений, и отмечает, что на депозитном рынке продолжают постепенно развиваться продукты в юанях, что во многом обусловлено потребностью населения в иностранной валюте для удобства расчетов. Она не исключает, что многие клиенты рассмотрят данный продукт как альтернативу вкладов в долларах и евро. Самый распространенный срок размещения средств на таких депозитах также составит в пределах года. По мнению Александра Фролова, о росте интереса к более долгим вкладам в китайские юани пока можно говорить с осторожностью. По итогам 2023 года эксперты ВТБ прогнозируют дальнейшую дедолларизацию сберегательных портфелей населения и рост доли альтернативных валют.

Что касается других инструментов, то, по мнению Натальи Голубевой, можно обратить внимание на рублевые облигации, которые за 2022 год показали хорошую динамику роста доходности, особенно оборонного сектора, где доходность доходила до 9,6% годовых. Рынок же акций, по ее оценке, в 2023 году немного вырастет (8-20%), но не восстановится в полном объеме (до значений января 2021 года).

По мнению доцента кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Александра Фалеева, с точки зрения обывателя, вклады по-прежнему являются самым простым и доступным финансовым инструментом, не требующим от человека дополнительных знаний, но при этом он подчеркивает, что вклады в условиях нынешней реальной инфляции нельзя назвать инструментом для инвестиций.

— Если вы хотите защитить свои деньги от пламени инфляции, то это вариант. Но нужно понимать, что сегодня вряд ли банки дадут тот процент, который позволит вам заработать на вкладе. Даже ставка в 10% даст возможность сократить потери, но не более, — комментирует эксперт. — Если говорить об инвестициях, то, на мой взгляд, на первое место в 2023 году можно поставить золото, на второе — средства производства для реальных рынков (промышленность, добыча полезных ископаемых), то есть техника, оборудование, станки и т.д. для производства чего угодно. На третьем — коммерческая и жилая недвижимость, но это актуально для Новосибирска, в других регионах России может быть иная ситуация. На четвертом месте — фондовый рынок и прежде всего нефтегазовая отрасль. И только потом можно говорить о валютных инструментах, производных всевозможных фьючерсов.

При этом эксперт подчеркнул, что сегодня как никогда актуально ключевое правило инвесторов: инвестиции нужно делать в более-менее предсказуемой ситуации, а сейчас любое мнение через месяц уже может быть опровергнуто жизненными обстоятельствами.

— По моим прогнозам, до марта будет достаточно неопределенный период для инвестиций, а тренды, которые будут актуальны для 2023 года, сложатся к июню, — говорит Александр Фалеев.