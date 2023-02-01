Экс-главу сельсовета под Новосибирском осудили за оплату невыполненных работ

Бывшего главу сельского совета Чановского района Новосибирской области признали виновным в превышении должностных полномочий. Ою этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Следствием и судом установлено, что в 2019 году глава сельского совета незаконно подписал акты приемки по договорам, заключенным с одним из обществ с ограниченной ответственностью областного центра на проектирование реконструкции водопроводных сетей, за якобы выполненные работы, которые на самом деле выполнены не были. При этом администрацией сельсовета по распоряжению главы, были перечислены бюджетные денежные средства на счет коммерческой организации в сумме 1 миллион 500 тысяч рублей, однако обязательства по заключенным контрактам не исполнены.

В ходе следствия мужчина признал вину в совершенном преступлении в полном объеме.

– Суд, приняв во внимание в доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде 2 лет свободы условно с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 2 года, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, – говорится в сообщении пресс-службы Следственного управления СК России по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщила о том, что суд продлил домашний арест экс-главе правительства Кузбасса Телегину.