В 2022 году в Новосибирской области больше всего зарплаты выросли у руководителей строительных проектов

Эксперты Зарплаты.ру выяснили, что в Новосибирской области по итогам декабря минувшего года медианная зарплата составила 45 тыс. рублей. За полгода наибольший прирост медианных зарплат заметен у руководителей строительного проекта на 24% (до 96,2 тыс.рублей), у токарей на 22% (до 91 тыс.рублей), у геодезистов на 23% (до 65 тыс.рублей), у врачей на 17% (до 60 тыс.рублей), у сварщиков на 14% (до 70 тыс.рублей). Постепенно в течение 2022 года увеличился заработок у учителей на 14% (до 35 тыс.рублей), у делопроизводителей также на 14% (до 35 тыс.рублей), у грузчиков на 11% (до 39,5 тыс.рублей), у операторов станков ЧПУ на 9% (до 55 тыс.рублей) у электромонтажников на 7% (до 43 тыс.рублей), у инженеров по эксплуатации на 4% (до 48,2 тыс.рублей).

При этом заметное падение зарплат отмечается у менеджеров по туризму на 16% (до 33,5 тыс.рублей) и у психологов на 13% (до 26 тыс.рублей).

— Уже в конце мая минувшего года наметилась положительная динамика. Рынок стал постепенно принимать новые правила игры и подстраиваться под текущие реалии, — говорится в сообщении пресс–службы Зарплата.ру.

Также отмечается, что максимальная активность работодателей и соискателей традиционно наблюдается в феврале-апреле, после этого следует спад на майские праздники и летний период. Второй пик наблюдается в сентябре-октябре, в ноябре активность начинает снижаться и достигает своего минимума в конце декабря-начале января. Тем не менее, по итогам декабря в сравнении с ноябрем, особым спросом у работодателей пользовались курьеры (+30%), дизайнеры (+30%), кредитные специалисты (+26%), хостес (+26%), инженеры по охране труда (+12%), операторы КЦ (+10%), дворники (+2%).