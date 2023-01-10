В Новосибирске треснул пятиэтажный жилой дом

В Ленинском районе Новосибирска произошло ЧП: раскололся пятиэтажный жилой дом на улице Римского-Корсакова, 10, сообщает КП-Новосибирск.

Выяснилось, что в пятом подъезде уже около двух лет стену «украшает» огромная трещина, но из-за затопленного подвала и морозов она стала настолько широкой, что способна вместить руку.

Жильцы еще три дня назад обратили внимание, что щель становится все больше. При этом стены в квартирах отодвигаются, обои рвутся, а штукатурка сыплется им на головы.

Место происшествия обследовали специалисты МЧС России, сфотографировали повреждения. Сотрудники УК, в свою очередь, сообщили жителям 15-ти квартир подъезда, что их, возможно, придется расселять.

Однако в мэрии пояснили, что, несмотря на случившееся, дом не является аварийным. Поэтому жильцы могут рассчитывать лишь на рекомендации по дальнейшему проживанию в этом подъезде.

Следственными органами регионального СК России по данному факту организована проверка по признакам преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее редакция сообщала, что квартиру новосибирца атаковали полчища жуков с пихты.

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