Названы лидеры по объему текущего строительства в Новосибирске

Опубликован топ застройщиков по объемам текущего строительства в 2022 году. Рейтинг размещен на портале Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ).

Топ застройщиков Новосибирской области возглавила ГК «Расцветай» — на начало 2023 года девелопер возводит 439 тысяч кв. м жилья. В строительстве у компании ― 11 жилых комплексов, в которых 33 многоквартирных дома, а также один дом с апартаментами. Рейтинг компании не изменился и остался на уровне 5 баллов. Компания занимает 28 место в общероссийском рейтинге.

Количество не проданных застройщиками Новосибирска квартир насторожило мэрию и правительство области Второе место по региону и 15 по России ― у строительной компании «Брусника» (штаб-квартира в Екатеринбурге). На начало 2023 года компания возводит в Новосибирске 334,6 тысячи кв. м. В строительстве у девелопера ― 18 многоквартирных домов в шести жилых комплексах. Рейтинг компании не изменился и остался на уровне 5 баллов.

Замыкает тройку лидеров в региональном рейтинге ГК «КПД-ГАЗСТРОЙ», которая возводит 154,9 тысячи кв. м жилья. Причем 2,6 тысячи «квадратов» из них застройщик начал возводить в декабре 2022 года. В строительстве у девелопера ― 10 многоквартирных домов в трех жилых комплексах. Компания занимает 113 место среди всех российских застройщиков. Рейтинг компании ― по-прежнему 5 баллов.

На четвертое место вырвалась компания «Энергомонтаж», которая поднялась в рейтинге на одну позицию. На начало 2023 года девелопер возводит 132,8 тысячи кв. м жилья. По данным ЕРЗ, более 6,4 тысячи кв. м строятся с переносом сроков. Компания имеет рейтинг в 3 балла по соблюдению декларируемого срока ввода жилья. В строительстве у девелопера ― 15 многоквартирных домов в четырех жилых комплексах.

Строительная компания «ВИРА-Строй» опустилась с четвертого на пятое место: возводит почти 123 тысячи кв. м жилья. В строительстве на начало 2023 года находятся девять многоквартирных домов в четырех жилых комплексах.

Топ застройщиков Новосибирской области

Также в десятку лидеров вошли «Группа Мета» (87,6 тысячи кв. м — пять жилых комплексов, в которых десять многоквартирных домов и один дом с апартаментами), ГК СМСС (86,2 тысячи кв. м — семь многоквартирных домов в шести жилых комплексах), ГК «Капитал Инвест НСК» (82,8 тысячи кв. м. Девелопер возводит один жилой комплекс, два многоквартирных дома), «Стрижи» (73,1 тысячи кв. м — 11 многоквартирных домов в четырех жилых комплексах) и «Эталон» (ГК «Эталон» основана в Санкт-Петербурге, 68,7 тысячи кв. м — девелопер возводит два дома с апартаментами).

Всего, по данным ЕРЗ, в Новосибирской области числятся 96 застройщиков.

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