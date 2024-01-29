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В 2023 году АО «РЭС» удалось сократить продолжительность аварийных отключений

  • 29/01/2024, 15:03

В системообразующем предприятии Новосибирской области подвели итоги функционирования электросетевого комплекса в зоне ответственности АО «РЭС». В 2023 году новосибирским энергетикам удалось сохранить достаточно высокий уровень надежности в электросетях, достигнутый в предыдущие годы.

В 2023 году АО «РЭС» удалось сократить продолжительность аварийных отключенийОсновные показатели надежности (средняя продолжительность (Пsaidi) и средняя частота (Пsaifi) отключений) сопоставимы с уровнем 2022 года. При этом в самом массовом сегменте –  распределительных сетях, от которых осуществляется электроснабжение населения и бытовых потребителей, энергетики смогли сократить среднее время отключения электроэнергии на 7% до 1,7 часа.

В целом, по итогам 2023 года возникавшие аварийные отключения в основном были вызваны внешними факторами – несанкционированными действиями сторонних лиц в охранных зонах энергообъектов или неблагоприятными погодными условиями.

Важно отметить, что стабильность функционирования энергообъектов АО «РЭС» достигается благодаря своевременному проведению мероприятий производственных программ, в т.ч. капитального ремонта и реконструкции, а также комплексного технического обслуживания электросетевых объектов, включая регулярные осмотры, технические освидетельствования, диагностику и различные испытания.

Особое внимание в компании уделено готовности к оперативному реагированию:

  • укомплектован аварийный запас оборудования и материалов на сумму около 142 млн руб.,
  • на балансе находятся 14 единиц резервных источников электроснабжения (РИСЭ) общей мощностью 3,54 МВт,
  • обеспечена готовность автотранспорта и спецтехники, парк которых пополнился в течение года.

В итоге, именно комплексный подход и масштабность реализуемых мероприятий позволяют крупнейшей в регионе сетевой организации обеспечивать бесперебойное электроснабжение потребителей Новосибирской области.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирcк

Теги : энергетика АО «РЭС»


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