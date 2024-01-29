Сибирские таможенники возбудили 15 уголовных дел против «лесных» ОПГ

122 уголовных дела было возбуждено за контрабанду лесных материалов в Сибири.
— Наибольшее количество уголовных дел, связанных с преступлениями в сфере с лесоэкспорта, возбудили Иркутская (26 дел), Сибирская оперативная (22 дела), Алтайская (22 дела) Красноярская (21 дело) таможни, — говорится в сообщении Сибирского таможенного управления.
Из общего количества дел только 15 были возбуждены в отношении участников ОПГ.
— При предотвращении незаконного вывоза лесоматериалов таможнями СТУ возбуждено более 1,2 тыс. дел об административных правонарушениях, — отметили в сообщении.
Напомним, что в коцне прошлого года из Новосибирской области хотели вывезти 175 м³ хвойного леса. Партию дерева хотели провести в Казахстан, однако не сумели скрупулезной работы таможенников. Перехваченная контрабанда стала самой крупной в Сибири.
Ранее редакция сообщала о том, что таможенники пресекли незаконный вывоз 5 тысяч долларов в Новосибирске.
Фото: Freepik — d3images
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