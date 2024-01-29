Хирурга, по чьей вине умерла пациентка, освободили от наказания в Новосибирске

Новосибирский областной суд освободил хирурга-ортопеда от наказания, назначенного районным судом.

— Постановлением суда в отношении Границы Данила изменен, от назначенного наказания он освобожден в связи с истечением срока давности уголовного преследования, — пояснили Infopro54 в пресс-службе суда.

Медика обвиняли в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

В сентябре 2021 года врач травматолог-ортопед Данила Граница прооперировал 68-летнюю пациентку и ушил рану, оставив в ней марлевую салфетку. Впоследствии у женщины начался воспалительный процесс. Женщина жаловалась на острые боли в области бедра, в связи с чем ее доставили в больницу, где она скончалась.

В июле 2023 года Кировский районный суд признал врача виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев, с лишением права заниматься медицинской деятельностью, связанной с проведением хирургических операций сроком на 2 года.

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