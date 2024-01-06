В 2023 году несколько 14-летних девочек стали мамами в Новосибирской области

В 2023 году несколько 14-летних школьниц стали мамами в Новосибирской области. Об этом сообщает региональное Управление по делам ЗАГС.

Во многих случаях дети рождались у 31-летних женщин. За ними идут 30-летние мамы, а уже после жительницы Новосибирской области в возрасте 28, 33 и 34 лет.

Отмечается, что самым старшим из всех мам в ушедшем году было по 49 и 50 лет.

За 11 месяцев 2023 года в Новосибирской области родился 24 231 ребенок.

Напомним, что в регионе за ноябрь родилось 2219 детей. Новосибирская область занимает 2 место в рейтинге среди Сибирского федерального округа. На первом месте Красноярский край.

Ранее редакция сообщала о том, что стали известны редкие имена новорожденных детей в Новосибирске.