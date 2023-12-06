Буньямин и Радемира: стали известны редкие имена новорожденных детей в Новосибирске

Популярные имена у детей новосибирцев в ноябре назвали в Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области.

Мальчиков новосибирцы предпочитают называть Мишами, Сашами, Ванями. Из редких имен выделились: Авдей, Артас, Буньямин.

Самые популярные имена у девочек стали: София, Варвара, Ева. А необычные: Веда, Лиллианна, Радемира.

Отметим, что всего в регионе за месяц родилось 2219 детей. Сейчас Новосибирская область занимает 2 место в рейтинге среди Сибирского федерального округа. На первом месте Красноярский край.

Ранее редакция сообщала о том, что стали известны самые необычные и популярные имена детей в Новосибирской области.