На торги выставили часть подземного перехода в Новосибирске

В Новосибирске планируют передать в аренду часть подземного перехода в Центральном районе. Об этом сообщается на сайте «ГИС Торги».

Переход находится на пересечении Красного проспекта и улицы Максима Горького. Стоимость — 14,2 миллиона. Договор аренды планируется заключить на пять лет. Отмечается, что площадь подземного перехода составляет более 2 тысяч квадратных метров.

Участие в торгах можно принять до 19 января, а итоги будут подведены 22 января.

Ранее редакция сообщала о том, что банкет-холл Paradise за 127 млн продают в центре Новосибирска.