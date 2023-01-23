В 2023 году Новосибирскую область ждёт значительное увеличение объёмов финансирования госпрограмм в сфере ЖКХ

Министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов во время оперативного совещания доложил губернатору о реализации госпрограмм в сфере ЖКХ в 2022 году: в отрасль было инвестировано более 10 млрд рублей, построено и отремонтировано 375 объектов.

Хорошими темпами идёт работа по расселению из аварийного жилья. По словам министра, в период 2019-2022 годах в регионе планировалось расселить 4430 человек. На сегодняшний день уже расселено 5336 человек.

— Программа досрочно завершена администрацией Куйбышева, высокими темпами реализуются мероприятия в Новосибирске, стабильно высокие результаты у Искитима, — сказал министр. Недостижение необходимого уровня контрактации — в Барышевском сельсовете Новосибирского района, на территории Каменского сельсовета мероприятия по переселению реализованы не в полном объёме.

Важно серьезно подойти к этой работе в 2023 году и выполнить взятые на себя регионом обязательства, подчеркнул губернатор.

— По инициативе президента РФ эта программа реализуется с опережением более чем на год. Наша область взяла обязательства завершить расселение аварийных домов, признанных таковыми на 1 января 2017 года, не в 2024 году, а до конца 2023 года, — добавил Андрей Травников.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» велось строительство шести объектов питьевого водоснабжения в муниципальных образованиях Новосибирской области: Маслянино, Венгерово, Ордынское, Усть-Тарка, Коченёво и Татарск. Но не все муниципалитеты справились с мероприятиями областной программы, сообщил Денис Архипов. Средства областного бюджета по программе «Чистая вода» полностью возвращены Тогучинским и Кыштовским районами.

— В целом финансирование госпрограмм в сфере ЖКХ увеличивается на 60% по 2023 году. Только по направлению «водоснабжение и водоотведение» увеличение составит около 3 млрд рублей — практически втрое. Нас ждет реализация новой федеральной программы по модернизации коммунального комплекса – порядка 2,3 млрд рублей, — доложил министр.

Фото с сайта правительства Новосибирской области