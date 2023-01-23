Обманутых дольщиков хотят освободить от уплаты НДФЛ с возмещённой недвижимости

Госдума в первом чтении приняла проект федерального закона «О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». Согласно документу, предлагается освободить обманутых дольщиков от уплаты налога на доход физического лица при возмещении им недвижимости, получаемой в соответствии с региональным законодательством в случае банкротства или несостоятельности застройщика.

Напомним, что на сегодняшний день п. 71. ст. 217 части второй Налогового кодекса РФ предусматривает освобождение от НДФЛ доходов, полученных в виде возмещения, в соответствии с ФЗ от 29.07.2017 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий»».

Как отметил один из авторов инициативы, председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, на федеральном уровне вопрос уже решен, «нужно сделать это и для субъектов».

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