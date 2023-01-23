Рекламодателям

Обманутых дольщиков хотят освободить от уплаты НДФЛ с возмещённой недвижимости

  • 23/01/2023, 15:13
Автор:
Обманутых дольщиков хотят освободить от уплаты НДФЛ
Инициатива появилась после обращения дольщиков из Московской области, у которых потребовали заплатить налог ещё до получения ими жилья. Таким образом стал явным пробел в законодательстве, который взялись устранить депутаты.

Госдума в первом чтении приняла проект федерального закона «О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». Согласно документу, предлагается освободить обманутых дольщиков от уплаты налога на доход физического лица при возмещении им недвижимости, получаемой в соответствии с региональным законодательством в случае банкротства или несостоятельности застройщика.

Напомним, что на сегодняшний день п. 71. ст. 217 части второй Налогового кодекса РФ предусматривает освобождение от НДФЛ доходов, полученных в виде возмещения, в соответствии с ФЗ от 29.07.2017 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий»».

Как отметил один из авторов инициативы, председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, на федеральном уровне вопрос уже решен, «нужно сделать это и для субъектов».

Ранее редакция сообщала, как получить налоговый вычет за абонемент в фитнес-клуб.

Фото: pixabay.com — ArtisticOperations

551

Рубрики : Финансы Общество Власть Недвижимость

Регионы: Россия

Теги : обманутые дольщики НДФЛ законопроект Госдума


Спецоперация на Украине

Участники спецоперации смогут преподавать в школах ОБЖ
19/01/23 17:27
Указ президента России о частичной мобилизации все еще действует
17/01/23 17:24
В случае смерти или гибели героя правом на получение земли смогут воспользоваться его родные
16/01/23 11:50
общественник критикует администрацию района

На общественника из Новосибирска готовят иск в суд

Администрация считает, что он «атакует команду района без каких-то предпосылок».
Читать статью >>
как платить налоги в 2023 году

«Вся страна хочет отдать налоги, но не может»

Введение единого налогового счета пока вызывает у предпринимателей много вопросов. А между тем первые платежи с этого счета пойдут уже на этой неделе.
Читать статью >>
Сколько новосибирских чиновников служили в армии?

Сколько новосибирских чиновников служили в армии?

Спикер Госдумы на днях предложил сделать прохождение военной службы обязательным условием для поступления на службу гражданскую.
Читать статью >>
Вице-мэр Артем Скатов вернулся к работе

Вице-мэр Артем Скатов вернулся к работе

Он снова курирует подведомственные подразделения.
Читать статью >>

Актуальный разговор

горсовет Новосибирск

Андрей Гудовский: А что сейчас мало критикуют горсовет?

Каждый депутат ответственен за все недостатки, которые видят жители, а не только мэр или чиновники, и изменение принципов выбора главы города эту ситуацию не изменит.
Все материалы
Лента новостей

На общественника из Новосибирска готовят иск в суд

23/01/2023, 19:13

«Завод «Экран» меняет название на «РИД Групп —  Новосибирск»

23/01/2023, 17:26

Предприятия 70 видов деятельности получат отсрочку от уплаты страховых взносов

23/01/2023, 16:39

Несанкционированную свалку в районе Байкала планируют рекультивировать в 2024 году

23/01/2023, 15:37
Популярное

Бессрочное продление нулевой ставки налога на прибыль для IT повредит бюджету

23/01/2023, 18:47

Большое ретроградие 2023 года: какие планеты участвуют и что это нам принесет

23/01/2023, 16:34

Telegram стал первым по активности пользователей в 2022 году

23/01/2023, 15:54
Новости компаний

Сбер в Новосибирске обновит парк троллейбусов

23/01/2023, 16:34

Число клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ превысило 1 миллион

23/01/2023, 14:38

Банк Уралсиб в Новосибирске увеличил розничный портфель до 7 млрд рублей

23/01/2023, 10:56

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Январь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска