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В 2024 году доходы россиян выросли, а долговая нагрузка снизилась

  • 09/12/2024, 09:15
В 2024 году доходы россиян выросли, а долговая нагрузка снизилась
В целом, 46% россиян отметили рост доходов по сравнению с 38% в 2023 году. У 42% опрошенных финансовое положение осталось неизменным

За прошедший год удвоилось число россиян, которые улучшили свои доходы (46%) и начали ставить серьезные финансовые цели на срок более года (49%). Эти данные были получены из второго исследования Индекса финансовых достижений, проведенного ПСБ Благосостояния для оценки финансовой грамотности и управления личным бюджетом среди россиян. Наивысший уровень компетентности в данной области продемонстрировали жители Воронежа, Москвы и Нижнего Новгорода.

Результаты Индекса показывают, что россияне значительно повысили свое финансовое состояние в 2024 году. У трети участников доходы увеличились на 10%, у каждого восьмого — на 30%, 4% смогли увеличить доходы на 50%, а 1% — вдвое.

Более половины россиян (51%) владеют жильем без ипотечных обременений (рост на 3 п.п.). 9% из них частично выплатили кредит, а 14% все еще имеют долговые обязательства. Интересно, что отмена льготных ипотечных программ почти не повлияла на решение о новых кредитах: только 6% воспользовались низкими ставками, однако 18% планируют оформить ипотеку до конца года.

Индекс также показал, что стоимость активов россиян (недвижимость, автомобили и т.д.) увеличилась: у 76% респондентов она превышает долги, что почти вдвое больше показателей предыдущего года. Вероятно, это связано с тем, что россияне научились более эффективно управлять долговой нагрузкой: у 44% нет непогашенных кредитов (+1 п.п.), у 33% — лишь один займ.

Увеличение уровня финансовой грамотности способствовало тому, что россияне стали больше ориентироваться на долгосрочное планирование своих финансов. Если в конце 2023 года 44% опрошенных не имели каких-либо финансовых целей или планов для их достижения, то сейчас этот показатель снизился до 23% (-18 п.п.). В то же время, количество людей, которые планируют свои финансы на срок от года и более, увеличилось на 18 п.п. и достигло 49%.

Планирование и осознанный подход к управлению бюджетом помогли россиянам нарастить свои сбережения: доля респондентов, у кого финансовая подушка безопасности покрывает расходы на год, составляет теперь 11% (увеличение на 3 п.п.), а процент тех, кто не имеет никаких сбережений, уменьшился на 6 п.п. до 32%.

По результатам расчета Индекса финансовых достижений россияне в этом году получили 46,1 балла, что соответствует второму взрослому разряду. Наивысшие оценки участники получили за умение управлять долгами (83,8 балла, +2,8) и наличие собственного жилья (63 балла, +1). Воронежская область стала лидером с 50,2 балла, следом идут Москва (49,4 балла) и Нижегородская область (49,4 балла).

Индекс финансовых достижений был разработан как средство для формирования у россиян навыков грамотного обращения с финансами и проверки их сильных и слабых аспектов в управлении личными средствами. Второй анализ продемонстрировал, что за прошедший год жители России стали более осознанно подходить к управлению своим бюджетом и долговыми обязательствами, повысили свои доходы и, что особенно важно, начали определять долгосрочные финансовые цели. На увеличение доходов и накоплений оказали влияние различные факторы, такие как улучшение ситуации на рынке труда с ростом заработков, а также строгая денежно-кредитная политика Центрального банка, способствующая повышению сберегательной активности. Также в этом контексте действовали меры регулятора по сдерживанию роста необеспеченного кредитования. В настоящее время можно утверждать, что финансовая грамотность населения находится на довольно высоком уровне. Тем не менее, существует значительный потенциал для более эффективного применения гражданами разнообразных средств для накопления и увеличения капитала, включая инвестиции. В настоящее время инвестициями занимаются чуть более четверти опрошенных (28%), отмечает старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.

Фото: ru.freepik.com/Автор: master1305 

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Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : уровень жизни ПСБ благосостояние россиян


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