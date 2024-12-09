Имущество «Фабрики С-ТЕП» выставили на продажу

Конкурсный управляющий Владимир Рыбалко выставил на торги имущество «Фабрики С-ТЕП» (актив Группы компаний «Обувь России». — Ред.). В состав лота входит движимое и недвижимое имущество, в том числе земельные участки, цеха, швейное, обувное, климатические, компьютерное и прочее оборудование, мебель. Также в лот включены товарные знаки предприятия — «S-TEP». Стартовая цена имущества — 528,8 млн рублей.

Заявки на участие в торгах будут собираться до 31 января. Сами торги пройдут путем публичного предложения.

— Срок, по истечению которого снижается начальная цена имущества, составляет 3 рабочих дня. Величина снижения цены имущества — 5% от начальной цены продажи имущества. Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества составляет 50% от начальной цены продажи имущества, — уточняется в объявлении.

Напомним, «Обувь России» приобрела обувную фабрику S-TEP в 2015 году. В феврале 2022 OR GROUP объявила о фактическом дефолте по облигациям БО-07. В апреле — о дефолтах по всем торгующимся выпускам своих облигаций. Банк ВТБ подал в суд заявление о признании банкротом совладельца OR GROUP Антона Титова на сумму почти 826 млн руб. В июне 2022 года фабрика приостановила производство. В начале 2023-го заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка говорил, что в январе на предприятие зашел потенциальный инвестор — профильный участник рынка легкой промышленности, ООО «Вектор» (Москва). Он сообщал, что компания заявила о готовности арендовать имущественный комплекс и уже приступила к производству обуви в небольшом объеме. Министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров также не исключал, что на фабрике возможно производство обуви спецназначения, в частности берцев и ботинок для нужд участников специальной военной операции (СВО).

На пресс-конференции в июле 2023 года Гончаров сообщил, что оборудование и площади фабрики сданы новому арендатору. Он пояснял, что инвестор готов работать, зарабатывать деньги, в том числе на расчеты с кредиторами.

В октябре 2023 суд вынес решение о введении на фабрике процедуры внешнего наблюдения по заявлению Сбербанка. Предприятие задолжало банку 1,3 млрд рублей. В апреле 2024 на «Фабрике С-ТЕП» было введено конкурсное производство.

Ранее редакция сообщала о том, что бердская обувная фабрика запустила производство и продает свою продукцию на маркетплейсах.