В 2025 году пенсии жителей Новосибирской области будут увеличены

Правительство Российской Федерации представило Госдуме проект бюджета Социального фонда России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. В этом документе указана новая сумма страховой пенсии по старости.

В 2025 году запланировано увеличение страховой пенсии на 7,5% по сравнению с 2024 годом или 1 634 рубля. Средняя выплата составит 23 481 рублей. Кроме того, есть вероятность дополнительной индексации пенсии на 7,5% , в результате чего, к концу следующего года сумма может достигнуть 24 059 рублей.

Более существенно увеличится социальная пенсия — она поднимется на 14,7% или на 1980 рублей. К концу 2025 года ее размер составит 15 456 рублей.

Напомним, что новые пенсионные удостоверения выдают жителям Новосибирской области. Новинка похожа на банковскую карту.

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