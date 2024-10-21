Мэрия Новосибирска обязана оборудовать ливневками 11 улиц

В ходе проверки, проведённой прокуратурой Новосибирской области, выяснилось, что на 11 улицах областного центра отсутствует ливневая канализация. Из-за этого во время дождей улицы затапливаются и создаётся угроза безопасности дорожного движения.

Например, отсутствие ливневок обнаружено на улицах Докучаева и Промышленной.

Прокуратура направила иск в Центральный районный суд Новосибирска с требованием обязать мэрию города построить новые ливневые канализации. Суд удовлетворил иск. Прокуратура взяла исполнение решения суда под свой контроль.

— Надзорные мероприятия в указанной сфере продолжены, — отмечается в сообщении прокуратуры региона.

Ранее редакция сообщала о том, что на создание ливневки в Новосибирске в 2025 году заложили 350 млн рублей. Еще 500 млн рублей город рассчитывает попросить у областного бюджета.