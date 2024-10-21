Дело о хищении более 900 млн рублей у дольщиков ЖК «Покровский» передано в суд

В Октябрьский районный суд Новосибирска передано уголовное дело о хищении у дольщиков боле 900 млн рублей. Как сообщила областная прокуратура, речь идет о долевом строительстве 2, 3, 4 этапов многоквартирного дома, расположенного по ул. Дуси Ковальчук, д. 242/1 в Заельцовском районе. Этот объект возводила компания ООО «Региональная инвестиционная компания» (РИК), генподрядчик — ООО «Строительно-монтажное управление №9».

Двоих руководителей компании прокуратура обвиняет в мошенничестве и легализации финансов, полученных преступным путем. По информации редакции, речь идет о генподрядчиках, получивших от застройщика право заключать договоры о долевом участии, получать деньги. Пострадавшими являются 210 участников долевого строительства, которые покупали квартиры в доме застройщика с 2013 по 2021 годы.

На имущество одного из обвиняемых, его родственников и третьих лиц наложен арест на сумму более 145 млн рублей. Также арестованы средства, находящие и поступающие на счета юрлиц.

Напомним, сдача ЖК «Покровский» первоначально была намечена на четвертый квартал 2016 года, всего комплекса — в третьем квартале 2017 года. Вначале объект позиционировался как эконом-класс, потом — как комфорт-класс. В феврале 2023 года суд признал ООО «РИК» банкротом, в отношении компании было введено конкурсное производство сроком на год. В реестр требований кредиторов включено требование КБ «Энергобанк» в размере 1,57 млрд рублей. Ранее сообщалось, что ППК «Фонд развития территорий» профинансирует дома ЖК «Покровский» второй очереди и их введут в эксплуатацию до конца 2023 года. Однако до сих пор не введены около 200 квартир. Представитель инициативной группы Светлана Жданова уточняла редакции, что квартиры на обмен предлагают у следующих застройщиков: «Вира Строй», «СОЮЗ», «Сибирь» и «Первый Строительный фонд».

В декабре 2023 прокуратура Новосибирской области начала проверку по информации о проблемах со строительством дома в ЖК «Покровский», сообщила пресс-служба ведомства. Следователи рассматривают уголовное дело по факту мошенничества, связанного со строительством этого дома.

Покупатели квартир в ЖК неоднократно выходили на митинги, привлекая внимание к проблеме. В частности, люди сообщали, что им предлагают переехать на окраины и при этом доплатить за квартиры по несколько миллионов.

Ранее редакция сообщала о том, что арестован директор генподрядчика, строившего ЖК «Покровский» в Новосибирске.