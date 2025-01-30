В 2025 году в России вступят в силу новые правила авиаперевозок

В этом году вступает в силу сразу несколько законов, призванных отрегулировать систему авиаперевозок в стране. Новые правила, по мнению законодателей, помогут максимально обелить эту сферу, а также повысить сервис, сделав путешествия по воздуху более комфортными.

Прозрачность тарифов

С этого года авиакомпании обязаны разрабатывать внутренние документы, определяющие тарифную политику, что позволит сделать сам процесс ценообразования на авиабилеты максимально прозрачным. Такое требование выдвинули Минтранс и ФАС.

Условия договора авиаперевозки будут размещать в маршрутной квитанции

С этого года вводятся серьезные штрафы за нарушение размещения информации об условиях перелёта в авиабилете. Теперь, если авиакомпания не разместит в маршрутной квитанции условия договора перевозки, то ей выпишут штраф в размере 20–100 тыс. рублей. Сумма при этом будет зависеть от того, физическое или юридическое лицо совершило нарушение. Если ситуация повторится, то размер штрафа увеличится сразу в несколько раз — от 30 до 500 тыс. рублей.

Дети до 14 лет будут сидеть рядом с родителями

Хорошая новость для родителей! Теперь при регистрации на рейс авиаперевозчики должны предоставлять родителям с детьми младше 14 лет соседние кресла в салоне. Нарушить это правило возможно только в случае отсутствия расположенных рядом мест для посадки. В этом случае перевозчик может предложить пассажирам кресла, расположенные в разных частях самолета. Ранее это правило использовали в качестве общей рекомендации для перевозчиков, и распространялось оно только на детей до 12 лет.

Скидки 50% на авиабилеты для детей младше 12 лет

С 10 января авиакомпании России начали предоставлять 50-процентную скидку на билеты по всем внутренним рейсам для детей до 12 лет. Требование распространяется на все авиабилеты внутренних рейсов, кроме бизнес-класса. Ранее такой дисконт предоставлялся только детям по спецтарифу с «особыми условиями». При этом россияне младше двух лет, как и прежде, будут летать по маршрутам внутри страны абсолютно бесплатно.

Сохранение обратного билета при опоздании на рейс

С 1 сентября 2025 года опоздавшие на самолёт пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом. При этом размер платы, взимаемой с пассажира за аннулирование перевозки, будет ограничен фактическими расходами перевозчика. Пока же в случае, если пассажир купил билет «туда и обратно» и опоздал на рейс, то авиакомпании могут аннулировать сразу весь заказ.

Помимо этого, правительство планирует ввести новые правила по программам субсидирования для внутренних перевозок. На эти цели будет выделено 52.8 млрд рублей. Также Минтранс РФ готовит изменения в действующие правила по обеспечению защиты прав пассажиров при овербукинге с установлением точных размеров компенсации. Новшество предусматривает своевременное информирование пассажиров обо всех изменениях в условия договора на транспортировку. Получив достоверную информацию, пассажир должен будет дать перевозчику свое согласие или отказ от выбранной услуги. В новом законе установлен и порядок возврата провозной платы в качестве компенсации за внесенные изменения.