Менеджер салона связи выводил деньги с сим-карт абонентов в Новосибирске

Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор продавцу-консультанту салона мобильной связи за присвоение личной информации абонентов с целью вывода денежных средств. Об этом рассказали в Управлении Федеральной службы безопасности России по Новосибирской области.

Следствие установило, что в 2024 году Евгений Уфимцев использовал свои служебные полномочия в противоправных целях. Получив доступ к информационной системе оператора связи, содержащей данные абонентов, он переоформлял на себя их сим-карты. После этого Уфимцев обналичивал и присваивал себе деньги, оставшиеся на балансе сим-карт. Оставив на балансе ноль рублей, он снова переоформлял договора на исходных владельцев.

За 2024 год консультанту удалось вывести средства с двадцати сим-карт на общую сумму свыше 300 тысяч рублей. При этом Уфимцев вел открытую переписку в мессенджерах, обсуждая с друзьями подробности своих афер.

Таким образом Уфимцев нарушил ч. 3 ст. 272 УК России (неправомерный доступ к компьютерной информации). Суд назначил ему наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

Помимо этого, УФСБ обязало оператора связи устранить причины и условия, допускающим подобные правонарушения.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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