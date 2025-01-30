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Вячеслав Илюхин отказался голосовать за отчет губернатора

  • 30/01/2025, 12:45
Автор: Юлия Данилова
Вячеслав Илюхин отказался голосовать за отчет губернатора
Представители остальных депутатских фракций поддержали отчет и поблагодарили главу региона за работу

Только двое депутатов из присутствовавших на январской сессии регионального парламента отказались голосовать за ежегодный доклад губернатора Новосибирской области. Один из них — Вячеслав Илюхин. О своем решении он предупредил главу региона и спикера парламента перед голосованием.

— Нам предлагают дать оценку отчету губернатора, признать его удовлетворительным. Как можно на это согласиться, если провалены концессии, не выполнены национальные проекты, не достроен мост, украдены деньги в Мариуполе? По Минстрою невыполнение на 5 млрд рублей. Из 94 планируемых объектов реализована половина. Из 30 ФАПов введены чуть больше 30%. При этом неосвоенные деньги нам представляют как профицит, и мы берем очередные кредиты. Извините, я голосовать не буду вообще, чтобы не портить отчетность, — заявил Илюхин.

Представители остальных депутатских фракций поддержали отчет и поблагодарили губернатора. Вице-спикер, председатель бюджетного комитета Ирина Диденко подчеркнула, что отчет губернатора — это оценка деятельности не только исполнительной, но и законодательной власти.

— Это наша совместная работа при рассмотрении и принятии законов, поэтому фракция «Единая Россия» приняла решение поддержать отчет. Есть проблемы, но в диалоге с правительством мы найдем их решение, — уверена Диденко.

Спикер Заксобрания Андрей Шимкив также обратился к депутатам с просьбой поддержать отчет. В итоге за него проголосовали 59 из 61 присутствовавшего на сессии депутата.

Комментируя прозвучавшие замечания, глава региона Андрей Травников напомнил, что в 2018 году кардинально поменялся подход к формированию бюджета, а область начала активно входить в федеральные проекты и программы.

— С 2019 года мы стали брать на себя больше, чем реально могли реализовать. Считаю, что все было сделано правильно, так как нужно было максимально воспользоваться возможностями, которые нам дает текущая история страны. Несмотря на ошибки и недостатки, самый главный результат нашей работы — темпы развития экономики и социальной сферы региона, где по некоторым направлениям идет кратный рост. Я не умаляю недоработки коллег — недостатки нужно устранять, но меньший объем работы в ближайшие 5 лет мы на себя брать не собираемся, — подчеркнул он.

Губернатор также прокомментировал ситуацию с хищением средств в Мариуполе. Он сообщил, что руководителем организации, созданной под контролем правительства области, были допущены злоупотребления и вывод средств, который классифицируется как мошенничество и хищение.

— Мы способствуем правоохранительным органам для привлечения виновного к ответственности, — пояснил Травников.

Ранее редакция сообщала о том, что второго бизнесмена из Новосибирска обвинили в хищении на ремонтах в ЛНР и ДНР. 

Фото пресс-службы Законодательного собрания Новосибирской области.

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : Отчет губернатора заксобрание депутаты


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