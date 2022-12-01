В 2026 году в Иркутской области запустят производство гидроксида лития

На площадке «Ангарского электролизного химического комбината» (АЭХК, входит в Топливную компанию ТВЭЛ «Росатома») в 2026 году планируется начать промышленное производство гидроксида лития мощностью более 5000 тонн. Об этом сообщает пресс-служба АЭХК со ссылкой на генерального директора предприятия Вячеслава Глушенкова.

— Вячеслав Глушенков рассказал, что за время работы установки выпущено более 10 тонн моногидрата гидроксида лития. Выполнение опытных работ на данной установке является первым этапом к созданию промышленного производства гидроксида лития мощностью более 5000 тонн в год к 2026 году. Его строительство позволит выйти на мировой рынок гидроксида лития, где он используется в высокотехнологичных производствах литий, — ионных источников тока, — говорится в сообщении.

В 2020 году была утверждена концепция развития АЭХК до 2030 года, которая предусматривает разделительное производство в режиме дообогащения накопленных объемов обедненного гексафторида урана и развитие новых направлений бизнеса, в частности создание неядерных производств. В сентябре того же года на комбинате запустили опытную установку производства моногидрата гидроксида лития, который применяется в производстве аккумуляторов и смазочных материалов.

АЭХК — предприятие по производству обогащенного гексафторида урана, применяемого для изготовления ядерного топлива для атомных электростанций. Был введен в эксплуатацию в 1957 году. С декабря 2014 года разделительное производство АЭХК перешло в режим «шахты»: комбинат извлекает из обедненного гексафторида урана (ОГФУ), хранящегося на территории предприятия, уран-235, пригодный для использования в ядерных реакторах. Существующие запасы ОГФУ на площадке АЭХК позволяют ему вырабатывать продукцию из «богатых» отвалов до 2035 года.

Фото с сайта АЭХК