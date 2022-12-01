В комиссии Заксобрания по экологии избрали нового заместителя председателя

В повестку дня декабрьского заседания комиссии регионального парламента по экологии был включен вопрос о выборе нового заместителя председателя комиссии. Напомним, председатель Владимир Лаптев сейчас находится в СИЗО по подозрению в получении взятки. Депутат Николай Мочалин поинтересовался у и.о. председателя, заместителя главы комитета Сергея Конько: с чем связано решение о выборе нового зама.

Николай Мочалин заявил, что рассматривать такой вопрос в отсутствие председателя — неэтично и аморально.

— Лаптева не осудили, он находится под следствием, где может оказаться любой из нас. Вероятность, что он будет признан невиновным, присутствует. В России есть законы, и они действуют, — подчеркнул Мочалин. — Вас на СВО еще не отправили. Уедете — выйдет председатель, и мы вопрос (По выбору заместителя. — Ред.) рассмотрим.

Кроме того, Николай Мочалин попенял коллегам, что они слишком быстро забыли о депутатах, которые оказались под следствием.

Тем не менее большинство депутатов, работающих в комиссии, проголосовали за рассмотрение вопроса в конце заседания комиссии. Вопрос рассматривался в закрытом формате. В итоге на должность заместителя председателя комиссии по экологии был рекомендован Ярослав Фролов. Его назначение будет вынесено на ближайшую сессию регионального парламента.

Ранее редакция рассказывала, что дело депутата-застройщика передано в суд.

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