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В комиссии Заксобрания по экологии избрали нового заместителя председателя

  • 01/12/2022, 12:35
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В комиссии по экологии Заксобрания избрали нового заместителя председателя
Депутат Николай Мочалин назвал неэтичным принятие такого решения без председателя — Владимира Лаптева.

В повестку дня декабрьского заседания комиссии регионального парламента по экологии был включен вопрос о выборе нового заместителя председателя комиссии. Напомним, председатель  Владимир Лаптев сейчас находится в СИЗО по подозрению в получении  взятки. Депутат Николай Мочалин поинтересовался у и.о. председателя, заместителя главы комитета Сергея Конько: с чем связано решение о выборе нового зама.

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— Вопрос возник, так как сегодня председатель комиссии отсутствует по объективным причинам. Я, скорее всего, убываю в зону специальной военной операции, поэтому необходим еще один человек, который может вести комиссию в мое отсутствие, — пояснил Конько.

Николай Мочалин заявил, что рассматривать такой вопрос в отсутствие председателя — неэтично и аморально.

— Лаптева не осудили, он находится под следствием, где может оказаться любой из нас. Вероятность, что он будет признан невиновным, присутствует. В России есть законы, и они действуют, — подчеркнул Мочалин. — Вас на СВО еще не отправили. Уедете — выйдет председатель, и мы вопрос (По выбору заместителя. — Ред.) рассмотрим.

Кроме того, Николай Мочалин попенял коллегам, что они слишком быстро забыли о депутатах, которые оказались под следствием.

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— В этом году 5 человек: Морозов, Сичкарев, Поповцев, Сидоренко, Лаптев. Морозов полжизни проработал в региональном парламенте, Лаптев работал в Заксобрании, был сенатором… А мы им даже спасибо не говорим за работу, хотя вроде были друзьями, — добавил депутат. — Считаю, что нужно идти к адвокатам, морально поддерживать людей, а у нас получается: нет человека — и как будто помер. Его не осудили! Предлагаю снять вопрос с рассмотрения.

Тем не менее большинство депутатов, работающих в комиссии, проголосовали за рассмотрение вопроса в конце заседания комиссии. Вопрос рассматривался в закрытом формате. В итоге на должность заместителя председателя комиссии по экологии был рекомендован Ярослав Фролов.  Его назначение будет вынесено на ближайшую сессию регионального парламента.

Ранее редакция рассказывала, что дело депутата-застройщика передано в суд.

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Рубрики : Власть Право&Порядок Отставки и назначения

Регионы: Новосибирск

Теги : спецоперация комиссия по экологии депутат


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