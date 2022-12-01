Дорога к ледовой арене будет эксплуатироваться

В мэрии Новосибирска заявили о планах по эксплуатации дороги, ведущей к строящейся ледовой арене. Более того, периодически данная дорога уже эксплуатируется. Об этом глава города Анатолий Локоть сообщил в ходе еженедельной пресс-конференции.
— Работы по этой дороге в целом завершены, — заявляет мэр. — Планируем ее использовать, прорабатываются варианты запуска. На самом деле, она уже эксплуатируется. Потому что, напоминаю, при строительстве ЛДС вся строительная техника едет по этой дороге.
— По решению руководства предприятия при строительстве автодорог в нарушение требований законодательства были использованы строительные материалы, не соответствующие проектной документации, снижающие качество и безопасность этих дорог и удешевляющих их фактическую стоимость, — сообщали в прокуратуре Новосибирской области. — Прокурорской проверкой установлен ущерб бюджету в сумме не менее 359 млн рублей.
В настоящее время Александр Мысик по решению суда содержится под стражей. Напомним, что после его задержания и помещения под арест глава города отказался комментировать ситуацию, сославшись на то, что в настоящее время еще идут следственные действия.
Ранее редакция сообщала, на каких еще строящихся объектах могут использоваться контрафактные материалы.
Фото правительства Новосибирской области
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