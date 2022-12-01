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Дорога к ледовой арене будет эксплуатироваться

  • 01/12/2022, 11:49
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Дорога к ледовой арене будет эксплуатироваться
Даже несмотря на все уголовные «косяки».

В мэрии Новосибирска заявили о планах по эксплуатации дороги, ведущей к строящейся ледовой арене. Более того, периодически данная дорога уже эксплуатируется. Об этом глава города Анатолий Локоть сообщил в ходе еженедельной пресс-конференции.

Работы по этой дороге в целом завершены, заявляет мэр.  Планируем ее использовать, прорабатываются варианты запуска. На самом деле, она уже эксплуатируется. Потому что, напоминаю, при строительстве ЛДС вся строительная техника едет по этой дороге.

Превышение должностных полномочий

Александра Мысика заключили под стражу

Напомним, что состояние дороги, а именно строительные материалы, используемые при ее создании, стали поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Александра Мысика — руководителя компании-заказчика работ — муниципального предприятия «Метро Мир» .

 По решению руководства предприятия при строительстве автодорог в нарушение требований законодательства были использованы строительные материалы, не соответствующие проектной документации, снижающие качество и безопасность этих дорог и удешевляющих их фактическую стоимость,  сообщали в прокуратуре Новосибирской области.  Прокурорской проверкой установлен ущерб бюджету в сумме не менее 359 млн рублей.

В настоящее время Александр Мысик по решению суда содержится под стражей. Напомним, что после его задержания и помещения под арест глава города отказался комментировать ситуацию, сославшись на то, что в настоящее время еще идут следственные действия.

Депутат «выбил» у чиновников «экскурсию» на ледовую арену

Депутат «выбил» у чиновников «экскурсию» на ледовую арену

Что касается ледовой арены, то ход и темпы ее строительства неоднократно служили поводом для критики со стороны федеральной власти и контролирующих органов — на сей раз в адрес региональных чиновников. В последний раз арену публично помянул в ходе ноябрьской сессии Заксобрания депутат Вячеслав Илюхин. Депутат потребовал от чиновников облправительства экскурсии на объект, чтобы выяснить, кто прав: исполнительная власть, отчитывающаяся в СМИ о почти готовом объекте, или телеграм-каналы, публикующие видео с «разрухой».

Ранее редакция сообщала, на каких еще строящихся объектах могут использоваться контрафактные материалы.

Фото правительства Новосибирской области

 

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Рубрики : Власть Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : ледовая арена дороги


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