Дорога к ледовой арене будет эксплуатироваться

В мэрии Новосибирска заявили о планах по эксплуатации дороги, ведущей к строящейся ледовой арене. Более того, периодически данная дорога уже эксплуатируется. Об этом глава города Анатолий Локоть сообщил в ходе еженедельной пресс-конференции.

— Работы по этой дороге в целом завершены, — заявляет мэр. — Планируем ее использовать, прорабатываются варианты запуска. На самом деле, она уже эксплуатируется. Потому что, напоминаю, при строительстве ЛДС вся строительная техника едет по этой дороге.

— По решению руководства предприятия при строительстве автодорог в нарушение требований законодательства были использованы строительные материалы, не соответствующие проектной документации, снижающие качество и безопасность этих дорог и удешевляющих их фактическую стоимость, — сообщали в прокуратуре Новосибирской области. — Прокурорской проверкой установлен ущерб бюджету в сумме не менее 359 млн рублей.

Напомним, что состояние дороги, а именно строительные материалы, используемые при ее создании, стали поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Александра Мысика — руководителя компании-заказчика работ — муниципального предприятия «Метро Мир» .

В настоящее время Александр Мысик по решению суда содержится под стражей. Напомним, что после его задержания и помещения под арест глава города отказался комментировать ситуацию, сославшись на то, что в настоящее время еще идут следственные действия.

Что касается ледовой арены, то ход и темпы ее строительства неоднократно служили поводом для критики со стороны федеральной власти и контролирующих органов — на сей раз в адрес региональных чиновников. В последний раз арену публично помянул в ходе ноябрьской сессии Заксобрания депутат Вячеслав Илюхин. Депутат потребовал от чиновников облправительства экскурсии на объект, чтобы выяснить, кто прав: исполнительная власть, отчитывающаяся в СМИ о почти готовом объекте, или телеграм-каналы, публикующие видео с «разрухой».

Ранее редакция сообщала, на каких еще строящихся объектах могут использоваться контрафактные материалы.

Фото правительства Новосибирской области