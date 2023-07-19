В 30 населенных пунктов Новосибирской области появится мобильный интернет

30 населённых пунктов Новосибирской области получат мобильный интернет. На Госуслугах запустили голосование по выбору территорий на установку станций в 2024 году.

Голосование продлится до 13 августа. По итогам будет составлен перечень населенных пунктов в которых появится интернет в 2024 году.

В голосовании могут принять участие населённые пункты, где проживают от 100 до 500 человек. Голосовать можно как через Госуслуги так и при помощи личного или коллегиального заявления «Почтой России» в Минцифры РФ.

– Письмо должно содержать ФИО, адрес постоянной регистрации каждого голосующего и населённый пункт, за который отдают голоса, – говорится в сообщении.

Ранее министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь рассказывал, что на 2023 год сформирован перечень на цифровизацию из 53 населенных пунктов.

Федеральная программа «Устранение цифрового неравенства» рассчитана до 2030 года. В регионе рассчитывают завершить подключение всех населенных пунктов численностью населения в 100-500 человек сотовой связи и высокоскоростному интернету за 2-3 года. На сегодняшний день в Новосибирской области осталось около 100 населенных пунктов, подходящих под эту категорию.

Ранее редакция сообщала о том, что «Ростелеком» и Сеченовский Университет будут развивать цифровые технологии в радиологии.