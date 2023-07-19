Россияне получат постоянное право на каникулы по потребительским займам и автокредитам

18 июля Госдума приняла закон, который наделит граждан России постоянным правом на каникулы по потребительским займам и автокредитам. На сегодняшний день у заемщиков уже есть такое право, однако, это временная мера, которая действовала до конца текущего года. Новый закон вступит в силу с 1 января 2024-го.

— Такие каникулы будут давать любые кредитные учреждения — не только банки, но и микрофинансовые организации, — пояснила в эфире Радио «Комсомольская правда» адвокат Мария Ярмуш.

Напомним, кредитные каникулы — это отсрочка по выплате займа, которая раньше полагалась только ипотечникам. Следует отметить, что во время каникул хоть и не нужно платить деньги, но проценты все же продолжают начисляться, поэтому итоговая сумма вырастет.

Получить отсрочку могут далеко не все. Существует определенный ряд условий:

— Заемщик попал в трудную финансовую ситуацию. В честности, либо его доходы за последние два месяца упали более чем на 30% по сравнению со среднемесячными заработками за предыдущий год, либо его жилье попало в зону ЧС.

— Существуют ограничения по сумме займа. Так, для автокредитов она составляет не более 1,6 млн рублей, для «обычных» потребкредитов — 450 тыс. руб, для кредитных карт — 150 тыс. руб.

— Срок каникул — до шести месяцев.

Чтобы воспользоваться правом на кредитные каникулы, необходимо прийти в свой банк с документами, подтверждающими трудное финансовое положение (справка с работы, биржи труда и т. д.), и оформить заявление.

Ранее редакция сообщала, что семьям с детьми могут предоставить кредитные каникулы.