Получит ли дополнительные средства Новосибирск после выигрыша конкурса «Культурная столица России»?

Если Новосибирск выиграет в конкурсе «Культурная столица России» то, город может рассчитывать на дополнительное федеральное финансирование. Об этом сообщила Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска, в разговоре с корреспондентом Infopro54.

— Пока нет идей куда можно будет потратить деньги, так как ничего не защищено и не утверждено, — сказала Терешкова.

На своем выступлении на сессии ВЭБ.РФ, посвященной Культурному коду Терешкова обратила внимание на то, что ставка города — это Smart индустриализация.

— И эта ставка работает. Строятся хабы, кампус мирового уровня в НГУ, СКИФ, а также открыли в этом году новый театр. Этим мало кто может похвастаться, – отмечает Терешкова.

Терешкова также рассказала о том, что валовый доход области в IT направления приближается к строительному (3,9% против 4,3%). В связи с этим, айтишники города создали программу «Я Снежинка», когда Новосибирск был «Новогодней столицей».

С ее слов, сейчас все борются за креативные кластеры. Это инновации и идентичность и возможность для потенциала каждого. Также она отметила, что Новосибирск выходит на развитие общественного пространства.

— Сейчас мы берем маргинальные площади и переформатируем их. Примером может послужить Михайловская набережная, — подчеркивает Терешкова.

Анна Терешкова обратила внимание, что сейчас разработана новая концепция Ноопарка. В парке через развлечения будут обучать людей.

Есть несколько уровней. Первый — это развлечения. Примером служат различные фестивальные площади различного уровня. Следующий уровень — привлечение. Именно на этом уровне идет развитие историко-культурного комплекса.

— Уже после этого на основании тех знаний, которые мы получаем от нашей истории, мы делаем детские технопарки, коворкинги и так далее Смысл в том, что мы сами выращиваем креативный класс у себя, – сказала Терешкова.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск стал финалистом российского конкурса Культурная столица года.