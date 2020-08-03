В Новосибирской области откроют аттракционы

— На улице сейчас стоит хорошая погода, и будет стоять еще достаточно долго. Новосибирцы гуляют… Реализуя дальнейшую стратегию точечных решений, считаю, что можно принять решение об открытии аттракционов, расположенных на улицах. С соблюдением всех санитарных мер, — сообщил на еженедельном оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов ответил, что не возражает против такого решения и его ведомство «справится с ситуацией». В результате глава региона поручил минпромторгу и Роспотребнадзору подготовить необходимые решения и распорядительные документы.

Развлекательные площадки в торговых центрах и прочих закрытых помещениях по-прежнему остаются на карантине.

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