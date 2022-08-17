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В администрации Иркутска кадровые перестановки

  • 17/08/2022, 18:58
Кадровые назначения в мэрии Иркутска
Глава города озвучил сразу три назначения.

Кадровые изменения произошли в администрации города Иркутска. Исполняющим обязанности заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства назначен Сергей Чертков (до этого времени возглавлял МУП «ИркутскАвтодор»).

Заместителем мэра – председателем комитета по социальной политике и культуре назначена Татьяна Эдельман. Ранее она занимала пост заместителя мэра — председателя комитета по управлению Правобережным округом. Сейчас эту должность занимает Елена Торохова. Эдельман сменила Виталия Барышникова, который занимал эту должность с марта 2019 года.

Виталий Барышников, в свою очередь, назначен советником мэра. Он будет курировать вопросы сотрудничества с общественными организациями, политическими партиями, а также работу по взаимодействию с Луганской и Донецкой Народными Республиками.

— В администрации города каждое направление, каждый комитет возглавляют компетентные и профессиональные люди. Управленческая команда состоит исключительно из тех, кто готов работать для развития областного центра, тех, кто показывает максимальный результат на своей должности. Считаю, что назначения позволят нам более эффективно решать те задачи, что ставят перед нами иркутяне, правительство региона и страны, — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Стоит напомнить, что 29 июля по собственному желанию из мэрии ушел начальник комитета городского обустройства Роман Онореев. Он работал на этой должности с февраля 2021 года.

Фото с сайта администрации Иркутска

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Рубрики : Власть Политика Отставки и назначения

Регионы: Иркутск

Теги : отставки назначения Кадровые перестановки в мэрии Иркутска


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