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Новосибирцы разработали установку для экспериментов с материалами

  • 17/08/2022, 19:00
Автор:
новые технологии
С ее помощью инноваторы подбирают новые технологии, позволяющие получить нужные заказчику свойства сырья для производства деталей и комплектующих.

Специалисты ООО «АкадемВак» готовы представить представителям промышленных предприятий и научного сообщества новую установку (PVD) нанесения тонких пленок для проведения экспериментов над материалами с целью получения необходимых заказчику свойств. Об этом в ходе пресс-тура рассказала коммерческий директор компании Анна Попова. По ее словам, внутри установок, которые выпускает компания, происходит магнетронное или электронно-лучевое распыление веществ на заданные поверхности. После чего они приобретают нужные свойства. Это необходимо при реализации проектов импортозамещения, а также внедрении в производство новых разработок.

Свою разработку «АкадемВак» планирует представить на венчурной ярмарке, которая пройдет на следующей неделе в рамках форума «Технопром». Рынок ее сбыта —  от авиации и оборонной промышленности до медицины и науки

У нас была задача по созданию фольги по принципу высокого температурного синтеза, приводит пример выполнения работ на установке Анна Попова. Эта фольга используется для пайки соединений в микросхемах. Это многослойная (500-1000 металлических чередующихся слоев) фольга. Есть определенные требования к качеству этих слоев и выдерживанию температурного режима. Поскольку она самовоспламеняется, нужно проводить весь процесс напыления без повышения температуры. Эту новую технологию мы отрабатывали на установке для нашего заказчика. Если мы немного отходили от режима, фольга вспыхивала. Затем этот режим был отработан.

Заказы, которые делали другие партнеры компании, коммерческий директор «АкадемВак» не называет, ссылаясь на секретность их научных и промышленных наработок.

Разработку этой установку нам заказали под определенную задачу: получать изделия определенного качества, говорит Попова. Изделия должны выполнять определенные функции, которые в дальнейшем используются в качестве запчастей, комплектующих в других устройствах. Мы можем разработать новую технологию, проверить ее на нашем оборудовании и доказать заказчику: он получит то, что будет соответствовать его потребностям. Технология заключается в чередовании методов, способов, температурных режимов, подачи различных газов и получении покрытий с определенными свойствами.

В качестве еще одного плюса данной установки в компании называют ее почти полную автономность: оператору достаточно задать необходимую программу и следить за работой оборудования.

 

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске реализуется проект по созданию «Центр функциональных материалов с заданными свойствами». 

Фото предоставлено организаторами венчурной ярмарки

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Рубрики : Бизнес Технологии Наука

Регионы: Новосибирск

Теги : производство новые технологии венчурная ярмарка


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