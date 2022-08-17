Латвия решила не продлевать ВНЖ россиянам и ограничить им въезд по шенгенским визам, швейцарский Lindt уходит

Правительство Латвии решило не продлевать действие вида на жительство россиянам и ограничить им въезд по шенгенским визам, написал в Twitter премьер-министр страны Кариньш Кришьянис.

— Россия ведет войну в Украине, пока ее граждане путешествуют или получают вид на жительство в Европе. Концептуально мы договорились не продлевать временный вид на жительство для граждан России и ограничить въезд в Латвию по шенгенским визам, — заявил он.

Он также добавил, что власти страны ожидают соответствующий законопроект от МВД.

Ранее президент Латвии Эгил Левитс заявил, что республика вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими государствами-единомышленниками должна выдвинуть на европейском уровне требование о прекращении выдачи туристических виз россиянам. Помимо этого, он также призвал пересмотреть уже выданные россиянам ВНЖ и визы. Швейцарский производитель шоколада Lindt решил полностью уйти с российского рынка, сообщает Лента.ру со ссылкой на агентство Reuters.

— После объявления от 9 марта 2022 года группа компаний Lindt & Spruengli приняла решение покинуть российский рынок, — говорится в сообщении компании.

При этом компания подчеркивает, что собирается «поддерживать сотрудников в России и действовать в соответствии с национальным законодательством». О намерении Lindt продать российский бизнес прежде не сообщалось.

О временной приостановке работы Lindt в России стало известно в начале марта. С тех пор закрытыми оставались магазины компании в российский городах, а на официальном сайте было недоступно оформление заказов. Соответствующее объявление по-прежнему размещено на российском портале Lindt.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение РФ начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции. Наряду с этим он приступил к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика, направленная на сдерживание РФ, имеет все признаки агрессии и является долгосрочной стратегией Запада.