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В аэропорту Толмачёво открылся новый терминал при финансовом участии Сбербанка

  • 10/02/2023, 14:49
В день 100-летнего юбилея гражданской авиации России в Новосибирске после реконструкции открылся новый терминал аэропорта Толмачёво.

новости бизнесаИнвестиционный проект «Реконструкция аэровокзального комплекса международных и внутренних воздушных линий» профинансировали Сбер и ВЭБ.РФ в формате Фабрики проектного финансирования. Общий объём синдицированного кредита составил 13,9 млрд рублей, из которых 10,9 млрд выделил Сбер.

Общая площадь терминала — 58,3 тыс. м2, он оборудован 6 телескопическими трапами, 54 стойками регистрации. Пиковая часовая пропускная способность нового терминала — 1844 пассажира, он рассчитан на объём пассажирских перевозок более 7,7 млн пассажиров в год.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сбер является постоянным активным участником и партнером в реализации масштабных инфраструктурных проектов страны. Мы обеспечили основной объём финансирования реконструкции нового терминала аэропорта в Толмачево, что позволило в самые сжатые сроки снова запустить крупнейший за Уралом авиахаб. И я уверен, что новый терминал станет одним из мощных драйверов для дальнейшего успешного экономического развития региона».

Отличительная особенность аэровокзального комплекса — фасад: единая непрерывная стеклянная «лента» длиной более 300 метров. Высокопрочное витражное остекление в формате джамбо из листового стекла самого большого размера (6х3 м) имеет улучшенные оптические характеристики и обеспечивает хорошую теплоизоляцию. Перед аэровокзальным комплексом обустроены парковки на 1375 машино-мест.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Аэропорт Толмачево – важнейший транспортный и логистический хаб Сибири, пассажиропоток которого составляет до 8 миллионов человек в год. Благодаря масштабной реконструкции терминала, жители и гости Новосибирска смогут путешествовать с еще большим комфортом».

Фото пресс-службы банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : Сбер Аэропорт Толмачево


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