Барнаульский девелопер построит предприятие по производству и сборке трамваев

Проект представил генеральный директор инвестиционно-строительной компании «Союз» Владимир Отмашкин в ходе совещания, которое прошло в администрации города с участием главы Барнаула Вячеслава Франка. Об этом сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

Владимир Отмашкин проинформировал, что в настоящее время рассматривается вопрос о создании на территории Барнаула предприятия по изготовлению трамвайных вагонов. В частности, есть необходимые производственные площадки, проработан вопрос с потенциальными поставщиками комплектующих, которые будут задействованы в сборке трамваев.

Илья Финенко, заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края, сообщил, что вопрос поддержки указанного производства уже предварительно обсуждался на региональном уровне. В настоящий момент профильным министерством формируется перечень мер господдержки, которые возможно будет оказать предприятию при его создании.

Также участникам совещания представили проект тестового трамвайного вагона, в том числе предполагаемый внешний вид.

— Согласно предварительным расчётам, его стоимость может быть ниже стоимости трамваев, выпускаемых на рынке сегодня, до 10%, — отметил Владимир Отмашкин.

По оценке инвестора, вагон может быть изготовлен уже в этом году. Однако необходимо проработать вопрос с заказчиком первого вагона.

— Создание подобного предприятия — это достаточно перспективное направление, очень актуальное как для Алтайского края, так и для Барнаула, в частности. Несмотря на ежегодное проведение капитально-восстановительных работ, большая часть вагонов имеет высокую степень изношенности. На сегодняшний день городу необходимо комплексное обновление трамвайного парка, — отметил Вячеслав Франк.

В ближайшее время планируется провести рабочую встречу на региональном уровне и рассмотреть перспективы ежегодного обновления трамвайного парка для городов края.

Группа компаний «Союз» — одна из лидеров жилищного строительства в России. За 17 лет своего существования в Барнауле и семь лет в Новосибирске построила более 1 100 000 м2 площадей, которые стали домом почти для 20 000 семей, говорится на сайте компании. Регионы присутствия застройщика — Барнаул, Новосибирск и Санкт-Петербург. В 2019 году ГК открыла свое производство в городе Санкт — Петербурге, в Ленинградской области — завод «Союз-ЖБИ». В группу также входит проектный институт ООО «Барнаулгражданпроект» и комбинат железобетонных изделий АО «Специализированный застройщик «БКЖБИ-2» и т.д.

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