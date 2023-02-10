Рекламодателям

Барнаульский девелопер построит предприятие по производству и сборке трамваев

  • 10/02/2023, 15:00
производство трамваев в Барнауле
На данный момент презентован проект, а также формируется перечень мер господдержки.

Проект представил генеральный директор инвестиционно-строительной компании «Союз» Владимир Отмашкин в ходе совещания, которое прошло в администрации города с участием главы Барнаула Вячеслава Франка. Об этом сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

Владимир Отмашкин проинформировал, что в настоящее время рассматривается вопрос о создании на территории Барнаула предприятия по изготовлению трамвайных вагонов. В частности, есть необходимые производственные площадки, проработан вопрос с потенциальными поставщиками комплектующих, которые будут задействованы в сборке трамваев.

Илья Финенко, заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края, сообщил, что вопрос поддержки указанного производства уже предварительно обсуждался на региональном уровне. В настоящий момент профильным министерством формируется перечень мер господдержки, которые возможно будет оказать предприятию при его создании.

Также участникам совещания представили проект тестового трамвайного вагона, в том числе предполагаемый внешний вид.

— Согласно предварительным расчётам, его стоимость может быть ниже стоимости трамваев, выпускаемых на рынке сегодня, до 10%, — отметил Владимир Отмашкин.

По оценке инвестора, вагон может быть изготовлен уже в этом году. Однако необходимо проработать вопрос с заказчиком первого вагона.

— Создание подобного предприятия — это достаточно перспективное направление, очень актуальное как для Алтайского края, так и для Барнаула, в частности. Несмотря на ежегодное проведение капитально-восстановительных работ, большая часть вагонов имеет высокую степень изношенности. На сегодняшний день городу необходимо комплексное обновление трамвайного парка, — отметил Вячеслав Франк.

В ближайшее время планируется провести рабочую встречу на региональном уровне и рассмотреть перспективы ежегодного обновления трамвайного парка для городов края.

Группа компаний «Союз» — одна из лидеров жилищного строительства в России. За 17 лет своего существования в Барнауле и семь лет в Новосибирске построила более 1 100 000 м2 площадей, которые стали домом почти для 20 000 семей, говорится на сайте компании. Регионы присутствия застройщика — Барнаул, Новосибирск и Санкт-Петербург. В 2019 году ГК  открыла свое производство в городе Санкт — Петербурге, в Ленинградской области — завод «Союз-ЖБИ». В группу также входит проектный институт ООО «Барнаулгражданпроект» и комбинат железобетонных изделий АО «Специализированный застройщик «БКЖБИ-2» и т.д.

 

Ранее редакция сообщала о том, что Ильдар Бикмаев стал новым директором департамента образования Омска.

Фото с сайта администрации Барнаула

121

Рубрики : Власть Бизнес Транспорт Промышленность

Регионы: Алтайский край

Теги : производство трамвая ИСК Союз будет выпускать трамваи


Спецоперация на Украине

Новая форма для бойцов СВО произвела фурор в Телеграм-каналах
10/02/23 10:52
Мобилизованным предпринимателям продлили отсрочку платежей за аренду
9/02/23 17:26
Дрон, способный уничтожать немецкие танки Leopard, сконструировали в Новосибирске
3/02/23 14:49
Смена регионального оператора

«Экологию-Новосибирск» лишили статуса регоператора

Пока ее обязанности переданы «Спецавтохозяйству»
Читать статью >>
взрыв газа на Линейной

В Новосибирской области 10 февраля объявлен день траура по погибшим при обрушении части дома на ул. Линейной

Организациям, теле- и радиокомпаниям, учреждениям культуры, расположенным на территории региона, предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.
Читать статью >>
Парковые проекты

Парковые проекты Новосибирской области превзошли ожидания по налогам

Даже по итогам 9 месяцев 2022 года.
Читать статью >>
Новая форма для бойцов СВО

Новая форма для бойцов СВО произвела фурор в Телеграм-каналах

Одежду будет шить «Опытно-конструкторское бюро Гардарика», которое принадлежит сыну замруководителя Росимущества 22-летнему Артему Степаненко.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Алла Литвинова, директор и основатель HR-центра Аллы Литвиновой, HR-эксперт, бизнес-тренер

Алла Литвинова: Жена в шкафу порядок навела — не могу найти брюки и прийти на собеседование

HR-эксперт — о ключевых трендах рынка труда, а также лайфхаках в решении задач, которые стоят перед кадровиками новосибирских компаний.
Все материалы
Лента новостей

«Экологию-Новосибирск» лишили статуса регоператора

10/02/2023, 14:30

Ильдар Бикмаев стал новым директором департамента образования Омска

10/02/2023, 14:28

МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом пассажиров нового терминала аэропорта Толмачево

10/02/2023, 13:04

Банки прекратили выдавать льготные кредиты на бензиновые машины

10/02/2023, 12:57
Популярное

В России полностью запретят видео- и аудиозаписи фильмов в кинотеатре

09/02/2023, 13:18

Турция заморозила поставки товаров в РФ из-за последствий землетрясения

08/02/2023, 10:01

В России официально признан новый вид спорта

07/02/2023, 12:16
Новости компаний

В аэропорту Толмачёво открылся новый терминал при финансовом участии Сбербанка

10/02/2023, 14:49

ВТБ предупреждает о новой схеме мошенников с фейковым приложением в AppStore

10/02/2023, 11:46

Клиенты Сибирского банка взяли на личные нужды больше 225 млрд рублей

09/02/2023, 18:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Февраль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска