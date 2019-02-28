В аэропорту Толмачёво за четыре года отремонтируют ВПП и пассажирский терминал

За четыре года планируется реконструировать вторую взлётно-посадочную полосу и пассажирский терминал в аэропорту Толмачево, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры аэропорта Толмачево на период до 2024 года запланировано выделение финансирования из федерального бюджета в размере 8,9 млрд рублей на проведение мероприятий по реконструкции второй взлётно-посадочной полосы.

— Во время июльской рабочей встречи президента РФ Владимира Путина и губернатора Новосибирской области Андрея Травникова глава государства дал поручение определить роль аэропорта Толмачево в инфраструктуре Сибири, заняться распределением пассажирских и грузовых потоков, — напомнил Анатолий Костылевский. — Работа в этом направлении будет вестись с учетом ориентиров, обозначенных в послании президента России к Федеральному Собранию.

Как пояснил Анатолий Костылевский, в настоящее время в аэропорту Толмачево запланировано развитие существующей терминальной инфраструктуры в несколько этапов. В период с 2019 по 2022 планируется выполнить первый этап реконструкции пассажирского терминала, предполагающий увеличение общей площади до 80 тыс. кв.м , что позволит обслуживать около 10 млн пассажиров в год. Из внебюджетных источников на проектирование и строительство терминального комплекса в период 2019 – 2022 гг. будет выделено не менее 11,5 млрд рублей. Второй этап реконструкции до 2025 г. предусматривает увеличение площади до 105 тысяч кв. м, и аэропорт сможет обслуживать 13 – 15 млн пассажиров в год. Дальнейшее развитие аэропорта Толмачево по пути пассажирского и почтово-грузового хаба позволит укрепить позиции крупнейшего транспортно-логистического узла за Уралом.

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