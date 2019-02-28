В регионе площадь посевов технических культур в 2019 году увеличится на 10 %

Общая посевная площадь в Новосибирской области в 2019 году составит 2,3 млн га, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, в ходе посевной кампании этого года яровые культуры будут размещены на площади 1,9 млн га, зерновые и зернобобовые культуры на площади 1,4 млн га, кормовые культуры на площади 641 тыс. га. В регионе продолжается работа по увеличению площадей высокомаржинальными экспортноориентированными культурами. Здесь увеличена доля рапса ярового, льна масличного, подсолнечника на маслосемена, сои. Площадь технических культур в 2019 году увеличится на 10 % к прошлому году и составит 154 тыс. га. Также прогнозируется дальнейший рост посевных площадей овощей и картофеля во всех категориях хозяйств – 25 тыс. га.

Для проведения ярового сева сельхозпроизводителям потребуется 296 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур, имеется 292 тыс. тонн семян (98,5 % к потребности). Аграрии приобретут для сортосмены и сортообновления оригинальных и элитных семян 9 тыс. тонн, минеральных удобрений 50 тыс. тонн, средств защиты растений 3 тыс. тонн и горюче-смазочных материалов 42 тыс. тонн.

Отмечается, что правительством Новосибирской области в этом году уже направлено аграриям региона 259 млн рублей господдержки из областного бюджета. Всего на 2019 год в областном бюджете заложено 2,9 млрд рублей на поддержку отрасли АПК, которые, в том числе будут направлены на обеспечение проведения весенне-полевых работ.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области