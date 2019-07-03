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Три кандидата в мэры подали документы в избирком

О готовности принять участие в выборах заявили еще семь человек.
  • 03/07/2019, 11:14
Автор: Евгения Серёгина
Три кандидата в мэры подали документы в избирком

Одной из первых подала документы на участие в выборах депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус. Об этом депутат сообщила на своей странице в соцсети, приложив фото из избиркома с членами своей семьи.

 Я со своей группой поддержки отнесла документы в избирком,  сообщает депутат.  С этого момента для меня начинается официальная предвыборная кампания на должность мэра Новосибирска. Вот теперь точно «Поехали!».

Напомним, что кандидатуру Натальи Пинус как потенциального претендента на пост мэра Новосибирска утвердила партия «Российский общественный союз», возглавляемая Сергеем Бабуриным. Такое взаимодействие освобождает кандидата от необходимости сбора подписей, а партию от возможного закрытия.

Кроме того, по информации городского избиркома, документы на участие в выборах подал гендиректор ООО «Адвокат – плюс» Александр Гультяев, выдвинутый «Партией возрождения России». Первым документы подал координатор штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко. В настоящий момент он собирает подписи новосибирцев в свою поддержку.

Ранее о готовности участия в выборах заявляли действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ), депутат Заксобрания Дарья Украинцева («Зелёные»), депутат горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР), экс-чиновник Виктор Козодой («Справедливая Россия»), предприниматель Сергей Проничев («Партия роста»), эксперт областной избирательной комиссии Владимир Мельников («Народ против коррупции»), руководитель агентства недвижимости «Республика» Дмитрий Холявченко («Яблоко»).

Фото сообщества избирательной комиссии Новосибирской области Вконтакте

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