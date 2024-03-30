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В Алтайском крае сотрудники МЧС отводят воду от жилых домов

  • 30/03/2024, 10:14
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В Алтайском крае сотрудники МЧС отводят воду от жилых домов
В регионе продолжается интенсивное снеготаяние и подъемы уровней воды на малых реках в предгорьях Алтая.

В населенных пунктах Алтайского края спасатели принимают меры по отведению талых вод от жилых домов, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

По данным ведомства, на сегодняшний день талыми водами подтоплено 254 приусадебных участка и 10 домов.

В населенных пунктах устанавливаются водоналивные дамбы.

На двух участках автодорог введено ограничение движения транспорта — в Родинском и Михайловском районах. Кроме того, подтоплен низководный мост через р.Алей в Алейском районе.

Всего в работах по минимизации последствий подтоплений в регионе задействовано 182 человека, 84 единицы техники, из них от МЧС России 33 человека, 14 единиц техники.

Ранее редакция сообщала, что первую волну паводка в Новосибирске ждут в начале апреля. В первую волну паводка могут попасть 150 домов и 2500 участков.

Фото: 22.mchs.gov.ru — пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

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Рубрики : Общество

Регионы: Алтайский край

Теги : подтопление паводок


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