150 домов и 2500 участков могут попасть в первую волну паводка в Новосибирске

Первая волна паводка в Новосибирской области ожидается с начала апреля до конца мая. Втора — с конца мая до середины июня. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами Сергей Куценко.

— Сейчас работает экспедиция по оценке запасов снега, отслеживается процесс наполнения водохранилища. К 4 апреля будет утвержден график сброса воды в нижнюю Обь, — добавил Куценко. — Эта информация будет доведена до дачных и садовых обществ.

Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии Александр Ерохин уточнил «Новосибирским новостям», что вскрытие малых рек в Новосибирске ожидают в конце первой декады апреля. В зоне подтопления могут оказаться 2500 участков в СНТ, 150 домов, расположенных на 60 улицах города.

В Новосибирске, по словам заместителя начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска – начальника управления автомобильных дорог Сергея Эпова идет подготовка системы к приему талых вод. На 19 марта расконсервировано и промыто 250 дождеприемников, расположенных в низовых местах — 6% от общего количества. Кроме того, дорожные службы города активизировали работу по вывозу снега с улиц, в первую очередь, с мест возможного подтопления.

Ранее редакция сообщала о том, что запасы снега в области превышают климатическую норму на 70%.