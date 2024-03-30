За убийство родственника ответит в суде житель Бердска

35-летний житель города Бердска предстанет перед судом за убийство племянника.
В сентябре 2023 года между мужчинами произошла словесная ссора из-за длительных конфликтных отношений на бытовой почве. Оба участника конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемый взял кухонный нож и нанес родственнику множественные удары в жизненно важные органы. 20-летний мужчина скончался на месте.
— В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу, — сообщила помощник руководителя по связям со СМИ СУ СК по Новосибирской области Елена Коновалова.
Ранее редакция рассказывала об убийце цыганского наркобарона, которого искали более 20 лет.
Фото: freepik.com, fabrikasimf
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