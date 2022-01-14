В Алтайском крае возбуждено уголовное дело в связи с крушением легкомоторного самолета «Аэропракт-22»

Барнаульским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России по факту авиационного происшествия, произошедшего с легкомоторным самолетом «Аэропракт-22», возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщает пресс-служба ведомства.

— Предварительно установлено, 14 января 2022 года в дневное время в районе населенного пункта Белокуриха-2 Алтайского края произошла аварийная посадка легкомоторного самолета Аэропракт-22. На борту воздушного судна находились командир воздушного судна, который является собственником самолета и один пассажир. Пассажир и командир воздушного судна доставлены в медицинское учреждение телесными повреждениями различной степени тяжести, — говорится в сообщении.

Следственная группа работает на месте происшествия.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.