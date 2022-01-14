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Арбитражный суд запретил списывать деньги со счетов «Экологии-Новосибирск»

  • 14/01/2022, 14:00
Автор:
Новости Новосибирска
Чтобы не остановить вывоз мусора в регионе и не нарушить права кредиторов.

Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрел заявление ООО «Экология-Новосибирск» о принятии обеспечительных мер в рамках дела компании о самобанкротстве. Оно поступило в суд в конце декабря. Регоператор просит запретить банкам и иным кредитным учреждениям, в которых открыты счета ООО «Экология-Новосибирск», а также Федеральной службе судебных приставов списывать денежные средства со счетов компании для погашения задолженности, образовавшейся до даты принятия заявления о признании ее банкротом. Дело было рассмотрено 10 января 2022 года.

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Как говорится в документах компании, непринятие обеспечительных мер приведет к причинению заявителю и его кредиторам значительного ущерба в виде:

а) невозможности продолжения текущей хозяйственной деятельности. В отсутствие денежных средств продолжать деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов невозможно в силу необходимости несения соответствующих текущих расходов. Прекращение деятельности может привести к ухудшению экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки, увеличению текущих обязательств, привлечению должника к административной ответственности;

б) погашения долга с нарушением очередности, предусмотренной статьей 134 Закона о банкротстве и, как следствие, к судебным тяжбам по оспариванию указанных перечислений с сопутствующими процессуальным расходами.

— С учетом приведенных в ходатайстве доводов суд полагает, что в целях предотвращения уменьшения конкурсной массы должника, а также причинения вреда правам и законным интересам кредиторов должника на данной стадии рассмотрения дела подлежат принятию заявленные должником ООО «Экология-Новосибирск» обеспечительные меры, — говорится в документах суда.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Седьмом арбитражном апелляционном суде (г. Томск) в течение 10 дней с момента его вынесения.

Напомним, регоператор обратился в суд с заявлением о самобанкротстве 20 декабря 2021 года.  Причиной иска стало наличие просроченной свыше 3 месяцев задолженности в размере 1,8 млрд рублей. Определением суда это заявление было оставлено без движения до конца января.

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До этого в начале декабря на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента председатель совета директоров ГК «Стрижи», депутат Илья Поляков, поинтересовался у директора регоператора Ларисы Анисимовой: зачем «Экология-Новосибирск» открывает новые счета в других банках, если счет был четко прописан в соглашении, на него завязана банковская гарантия и именно на него должны поступать все собранные регоператором средства, чтобы можно было контролировать этот денежный поток.

— Вы открываете новые счета, чтобы уходить от исполнительных производств? — спросил депутат.

Лариса Анисимова ответила, что «Экология-Новосибирск» в течение 2021 года не закрыла и не открыла ни одного нового счета.

— У нас есть несколько счетов, так как деятельность регоператора связана не только с головной конторой, но и с перевозчиками, полигонами и т. д., счета необходимы в разных банках, чтобы деятельность не остановилась. Исполнительный счет, который был нам предъявлен, — оплачен, — добавила Анисимова.

Судя по комментарию министра ЖКХ области Дениса Архипова, он не был в курсе того, что у «Экологии-Новосибирск» есть несколько счетов в банках, так как чиновник пообещал проверить поступившую информацию.

Фото из группы регоператора ВКонтакте

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Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : утилизация мусора регоператор власть бизнес


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