В АО «РЭС» начнут поощрительные выплаты за сообщения о хищении электроэнергии

За каждое подтвержденное сообщение о хищении электрической энергии заявитель может получить от 5 000 рублей (в сельских районах области) и от 10 000 рублей (на территории крупных районных центров и городов). А если объём незаконного потребления превысит 100 000 рублей, то гражданин получит процент от общей суммы, начисленной нарушителю по акту.

С начала этого года энергетики приняли уже более 50 обращений. Некоторые из них уже подтвердились в ходе проверок.

Например, по анонимному сообщению неравнодушного гражданина был выявлен факт незаконного потребления электроэнергии на одном из предприятий автосервиса в Калининском районе Новосибирска. Сообщение о подобном нарушении могло бы принести денежное вознаграждение в сумме более 30 тысяч рублей.

Еще один факт нарушения был подтвержден в Мошковском районе благодаря добросовестному потребителю, сообщившему о возможном хищении электроэнергии в частном жилом доме по соседству. Сообщив о похожем факте и указав персональные данные, сознательный гражданин может получить вознаграждение от 5 до 10 тысяч рублей.

В настоящее время АО «РЭС» готовы начать поощрительные выплаты не только по новым обращениям, но и по тем сообщениям, которые были направлены сознательными гражданами с января 2021 года. Главное, чтобы факт незаконного потребления был подтвержден по результатам проверки и заявители дополнительно сообщили все необходимые данные и реквизиты для выплаты вознаграждения. Энергетики готовы в минимальные сроки поощрить сознательных граждан за их активность и неравнодушие к фактам энерговоровства.

Сообщение о совершённом либо планируемом хищении электроэнергии с указанием персональных данных для получения вознаграждения можно оставить на официальном сайте АО «РЭС» в разделе «Сообщить о хищении», заполнив соответствующую форму, или направив письменное заявление в адрес компании. АО «РЭС» гарантирует конфиденциальность предоставленной информации о лицах, обнаруживших факты хищения и сообщивших о них.

При этом информацию можно сообщить и анонимно: