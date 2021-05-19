ВТБ: новосибирские музеи с начала года нарастили выручку в 4 раза

Всего с начала года жители и гости Новосибирска потратили на посещение экспозиций и выставок более полумиллиона рублей, что в 4 раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ.

В целом по стране оборот музеев, по данным исследования ВТБ, превысил 150 млн рублей – это в 1,5 раза больше, чем за тот же период годом ранее. Музеи Москвы увеличили выручку к прошлому году менее значительно, чем в среднем по России – всего на 7%: по итогам года она составила 82 млн рублей.

Театры и кинотеатры в России увеличивают выручку к прошлому году более медленными темпами. В театрах россияне оставили с начала года 3,8 млрд рублей – на 28% больше, чем за аналогичный период 2019 года. В театрах Москвы рост более скромный – на 20%, до 2,5 млрд рублей, а в Петербурге – более заметный, на 46% — до 1 млрд рублей. Театралы столицы Сибири потратили на покупку билетов 14,2 млн рублей– в 1,5 раза больше, чем с января по май в прошлом году.

Оборот кинотеатров в России с начала года составил 780 млн рублей, это всего на 10% больше прошлогодних показателей. В Северной столице восстановление выручки кинозалов идет более быстрыми темпами: она увеличилась с начала года на 36% к аналогичному периоду прошлого года и достигла 19 млн рублей, а в Москве темпы роста составили всего 8% (460 млн рублей). Новосибирские кинотеатры нарастили выручку в полтора раза, до 3,5 млн рублей.