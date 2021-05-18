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Почти по классику: Вынужден сообщить вам, господа, пренеприятное известие

Александр Ладан, директор компании «Нео-Пак»:
  • 18/05/2021, 17:49

— С 1 июня грядет очередное повышение цен на БОПП. Кто не в теме, БОПП — это основа для многих видов продовольственной упаковки. И будет цена на нее, почитай, что в ДВА раза выше, чем в прошлом ноябре.  Ситуация фантасмагоричная. Из серии: не происходило бы сейчас с нами, не поверил бы, что возможно. Цены на упаковку растут, но маржу по-прежнему съедает рост цен на сырье. Какой-то бесконечный шторм.

Да, это мобилизует. Да, мы, б####, молодцы: уже взбили все молоко в масло, что та лягушка. Да, штормит не отдельное предприятие, отрасль или страну. Рост цен — следствие мировых проблем. Да, мы надеемся, что ситуация хотя бы стабилизируется. Поэтому говорю всем нашим заказчикам: мы вынуждены поднять цены после 1 июня. Это реальность, данная нам в ощущениях. Не поднимать невозможно. Не верьте тем, кто говорит иначе. Просто потому, что отгрузки пленки идут «с колес» и нет никаких стратегических запасов впрок.

Единственное, что мы можем сделать — предупредить всех заранее. Чтобы, в свою очередь, скорректировать планы. Предупрежден — значит вооружен. Шансы прорваться выше.

Пожелаю и нам, и всем нашим партнерам и заказчикам сил, чтобы совместно пройти это сложный период.

Прорвемся — и только вместе!!!

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : упаковка повышение цен бизнес


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