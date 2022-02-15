В АО «РЭС» обработали почти 65 тысяч обращений клиентов за 2021 год

Практически на весь период действия ограничительных мер центр и пункты обслуживания клиентов прекратили работу в очном режиме, однако приём обращений о подключении к электросетям не останавливался. Для удобства потребителей и обеспечения их безопасности компанией был предложен широкий спектр электронных сервисов, которыми можно воспользоваться дистанционно – без посещения офиса.

В течение 2021 года специалисты АО «РЭС» обработали почти 65 тысяч обращений по вопросам технологического присоединения, что на треть больше уровня прошлого года. При этом в call-центр поступило более 9 тысяч звонков, посредством чат-бота или через рубрику «Задать вопрос» клиенты обратились в сетевую организацию свыше 7 тысяч раз, а в личном кабинете было оформлено около 9 тысяч заявок.

По итогам года специалисты компании отмечают не только увеличение доли электронных заявок, которая в 2021 году превысила 90%, но и существенное (на 28,5%) сокращение сроков технологического присоединения к электрическим сетям по сравнению с 2020 годом.

Для повышения удобства получения услуги технологического присоединения в компании постоянно развивают электронные сервисы взаимодействия с клиентами. За 2021 год стоит отметить следующие нововведения:

внедрение чат-бота с оперативным откликом клиентам;

внедрение в личном кабинете сервиса оплаты по QR-коду;

размещение важной информации для клиентов на сайте компании, в том числе кнопки «Помощь заявителю» и баннера «Онлайн присоединение в 2 этапа», разъясняющего процесс технологического присоединения.

Кроме того, в течение года была проведена «Горячая линия» по вопросам обслуживания клиентов, а также масштабная информационная кампания для всех заинтересованных аудиторий по различным аспектам процедуры технологического присоединения к электрическим сетям.

В целом, даже в условиях пандемии, все показатели работы клиентских сервисов АО «РЭС» значительно выросли в течение прошедшего 2021 года, а высокая доля электронных обращений говорит о практически полном переходе обслуживания клиентов в онлайн. В свою очередь, развитие электронных коммуникаций позволило ускорить получение заявителями подготовленных документов и, как следствие, весь процесс технологического присоединения к электрическим сетям.