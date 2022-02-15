Какую информацию нельзя доверять смартфону

Не стоит хранить в телефоне чувствительные данные, которыми может воспользоваться в корыстных целях злоумышленник, взломав ваше устройство, поделилась в беседе с агентством «Прайм» Мария Волгина.

Она посоветовала, если тяжело запомнить сложные пароли и логины для различных сервисов, использовать менеджер паролей или встроенных систем хранения паролей, которые есть как в Android, так и в iOS. К чувствительной информации специалист отнесла также копии личных документов, например, паспорта или ИНН.

— Если вам может понадобиться оперативный доступ к таким документам, лучше всего загрузить их в защищенное облако. Многие сервисы предоставляют бесплатные хранилища объемом от 2 до 15 гигабайт, чего вполне хватит для всех важных документов, — аргументировала Волгина.

Кроме этого, собеседница агентства порекомендовала удалять все фотографии, на которых есть ваше лицо рядом с какими-то документами (например, с паспортом) или рядом с белым листом, чтобы преступники не смогли с помощью фотошопа вставить на такой лист копию ваших документов. Данные банковской карты также нельзя сохранять в телефоне при совершении покупок в интернете.

Волгина предупредила, что некоторые мессенджеры и соцсети автоматически выгружают на устройство медиафайлы из переписок. Это значит, что данные могут быть не уничтожены полностью, даже если вы удалили из переписки сообщения, содержащие конфиденциальную информацию.